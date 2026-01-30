Госдеп одобрил продажу Испании военного оборудования на $1,7 млрд

 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Госдеп одобрил продажу Испании военного оборудования для фрегатов на $1,7 млрд

Госдепартамент США одобрил продажу Испании военного оборудования для модернизации фрегатов класса F-100 на общую сумму $1,7 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона.

В документе указано, что испанские власти запросили у США пять корабельных боевых систем Aegis, шесть комплектов цифрового процессора Shipsets, пять систем вертикального пуска MK 41 Baseline VIII, пять радаров наземного поиска и другое оборудование. Агентство уже уведомило конгресс уже уведомила Конгресс о намерении одобрить сделку.

Ведомство отметило, что продажа способствует достижению целей внешней политики и безопасности США и не повлияет на обороноспособность страны. 

Норвегия закупит у Британии фрегаты для слежки за российскими подлодками
Политика
Фото:Michal Fludra / Zuma / Global Look Press

Сделка предполагает, что представители американского правительства и персонал подрядчика посетят Испанию для обучения и поддержки обслуживания оборудования.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Анастасия Луценко
Госдепартамент США Испания фрегат оборудование
