Госдеп одобрил продажу Испании военного оборудования на $1,7 млрд

Госдеп одобрил продажу Испании военного оборудования для фрегатов на $1,7 млрд

Госдепартамент США одобрил продажу Испании военного оборудования для модернизации фрегатов класса F-100 на общую сумму $1,7 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона.

В документе указано, что испанские власти запросили у США пять корабельных боевых систем Aegis, шесть комплектов цифрового процессора Shipsets, пять систем вертикального пуска MK 41 Baseline VIII, пять радаров наземного поиска и другое оборудование. Агентство уже уведомило конгресс уже уведомила Конгресс о намерении одобрить сделку.

Ведомство отметило, что продажа способствует достижению целей внешней политики и безопасности США и не повлияет на обороноспособность страны.

Сделка предполагает, что представители американского правительства и персонал подрядчика посетят Испанию для обучения и поддержки обслуживания оборудования.