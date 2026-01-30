 Перейти к основному контенту
Война санкций
Трамп заявил об отзыве сертификации всех канадских самолетов

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Канада неправомерно отказывается сертифицировать американские бизнес-джеты, поэтому США отзывают сертификацию канадских самолетов и вводят на них 50-процентную пошлину. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что США отзовут сертификацию всех произведенных в Канаде самолетов, включая Bombardier Global Express, до тех пор, пока продукция американской Gulfstream не будет полностью сертифицирована, «как это должно было произойти много лет назад». Он добавил, что отказ в сертификации фактически запрещает продажу продукции американской компании в стране.

Gulfstream Aerospace— американская авиастроительная корпорация, специализирующаяся на сегменте административных реактивных самолетов (бизнес-джетов). Сейчас компания производит модели G280, G400, Gulfstream G400/G500/G600 и Gulfstream G650/G700/G800.

Bombardier Inc. — канадская авиакосмическая компания, выпускающая бизнес-джеты. Bombardier производит два семейства корпоративных реактивных самолетов — Global series и Challenger series.

«Если по какой-либо причине эта ситуация не будет немедленно исправлена, я собираюсь взимать с Канады 50%-ные пошлины за все самолеты, проданные в Соединенные Штаты Америки», — заключил Трамп.

Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% из-за сделки с Китаем
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дональд Трамп пошлины Самолеты Канада бизнес-джет
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
