Льготу придется накачать

Правительство одобрило условие снижения налогов для нефтяников

Правительство одобрило идею Минэнерго о том, как предоставить льготы для обводненных нефтяных месторождений. Чтобы частично компенсировать выпадающие доходы бюджета, нефтяники должны будут увеличить добычу

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

РБК удалось ознакомиться с протоколом совещания у вице-премьера Аркадия Дворковича от 28 августа, на котором обсуждали льготы по НДПИ для сильно обводненных нефтяных месторождений. Федеральный чиновник, участвовавший в этом совещании, подтвердил подлинность документа.

Дискуссия о льготах идет уже больше полугода. Первой с просьбой снизить НДПИ для одного из своих крупнейших месторождений — Самотлора — в правительство обратилась «Роснефть» еще в конце 2016 года. Минфин был резко против, оценивая выпадающие доходы бюджета в 80 млрд руб.

Позже льготы попросили другие крупнейшие нефтяные компании: «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз». Минэнерго поддерживало предложение компаний при обсуждениях в правительстве: в итоге бюджет заработает, так как компании увеличат добычу, а значит, налоговую базу, указывало ведомство. Минфин не верил, оценивая выпадающие доходы с учетом льгот для этих компаний в 150 млрд руб.

Теперь Минэнерго предложило схему, которая позволит обезопасить бюджет, и Дворкович ее поддержал, следует из протокола.​

Кто выиграет от льгот Минэнерго внесло в правительство законопроект о льготах для обводненных месторождений в конце июня, говорил министр энергетики Александр Новак. Поправки предполагают, что сниженный НДПИ получат месторождения с обводненностью более 85%, выработанностью 50–80% и запасами от 115 млн т для месторождений в Ханты-Мансийском АО и от 90 млн т для месторождений в Ямало-Ненецком АО, рассказывает источник РБК, близкий к одному из профильных министерств. Такие критерии определены для того, чтобы у каждой компании «прошло» по одному месторождению, объясняет он. В результате льготы могут получить Самотлор «Роснефти», ​Федоровское «Сургутнефтегаза», Суторминское «Газпром нефти» и Тевлинско-Русскинское ЛУКОЙЛа, объясняет он. Список месторождений подтверждает федеральный чиновник. Действие льгот по НДПИ для старых обводненных месторождений может распространиться на участки с суммарной добычей 40 млн т нефти, говорил в июне журналистам первый замминистра энергетики Алексей Текслер. Предполагается, что эти льготы заработают в 2018 году.

Виртуальная нефть, реальные налоги

Нефтяники должны будут увеличить добычу, чтобы частично компенсировать выпадающие доходы бюджета, говорится в протоколе. Рост добычи будет зафиксирован в новых проектных документах, которые сейчас компании защищают в Роснедрах, объясняет источник РБК, близкий к одному из профильных министерств. Если компании не удалось достичь новой плановой добычи, она все равно должна будет заплатить НДПИ с этого объема нефти, говорится в протоколе. Схема пересчета налоговой нагрузки будет зафиксирована в постановлении правительства. Но нефтяники получили и послабление: если компания перевыполнит план и добудет больше, налоги она заплатит с фактического объема добычи, но при этом в следующем году плановый уровень добычи для нее будет снижен, следует из документа.

Представители «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» пока не ответили на вопросы РБК. С учетом схемы, предложенной Минэнерго, у бюджета будут выпадающие доходы только в первые два года, на третий год бюджет компенсирует это падение, а на четвертый год получит плюс, говорит источник РБК, близкий к одному из профильных ведомств.

У всех министерств свои расчеты, но и они будут пересмотрены после того, как компании утвердят новые проектные документы, сказал собеседник РБК.

Представители Минфина и Минэнерго пока не ответили на запросы РБК. Представитель Дворковича отказался от комментариев.

Но окончательное решение о предоставлении льгот нефтяникам пока не принято, правительство продолжает изучать вопрос, следует из протокола. Это подчеркивает и источник РБК в профильном ведомстве. «На совещании договорились еще раз просчитать экономику льготы обводненным месторождениям, ее эффективность и обсудить на совещании у президента», —отмечает он.

Схема, предложенная Минэнерго, вполне жизнеспособна, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. «Это похоже на контракты «Газпрома», в которых действует принцип «бери или плати»: потребитель платит независимо от того, выбирает он плановый объем или нет», — объясняет аналитик. Плановая добыча будет устанавливаться на год, а налоговый период для НДПИ — месяц, объясняет источник РБК, близкий к одному из министерств. В случае дисбаланса в каждый следующий месяц можно его компенсировать: снижать или повышать платежи по НДПИ, считает Полищук.

Кто первый получит льготы?

Дворкович также поручил Минэнерго проработать вопрос о «возможности дифференциации сроков начала применения льгот» (2018 год и последующие годы). Один из вариантов — предоставить льготы по НДПИ для «Роснефти» раньше, чем для других компаний, чтобы сгладить выпадающие доходы, сказал РБК федеральный чиновник. По его словам, этот вариант обсуждался на совещаниях в правительстве.

Возможно, придется сдвинуть сроки для всех компаний, говорит источник РБК, близкий к одному из министерств. «Фиксировать льготы с начала 2018 года есть смысл только в том случае, если компании действительно смогут увеличить добычу, но они пока даже не утвердили новые проектные документы», — объясняет он. Компаниям нужно увеличить инвестиции в добычу, но пока сохраняется неясность, никто не спешит тратить деньги на дополнительное бурение, заключает собеседник РБК.

В мае Россия продлила соглашение со странами ОПЕК и не входящими в картель государствами об ограничении добычи нефти на уровне октября 2016 года до марта 2018 года. Рост добычи на четырех месторождениях вряд ли скажется на выполнении Россией своих обязательств, сказал РБК аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. Во-первых, эффект от предоставления льгот появится небыстро — в течение года-двух, а соглашение действует только до марта 2018 года. Во-вторых, рост добычи на четырех месторождениях может быть компенсирован падением на других истощенных участках. 40 млн т — это примерно 7% годовой добычи России. На зрелых участках добыча падает на 3–5%, на отдельных месторождениях — до 10% в год, напоминает аналитик.