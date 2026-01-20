«Роскосмос» опроверг эвакуацию экипажа МКС

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

Угрозы здоровью экипажа Международной космической станции из-за повышенных геомагнитных возмущений нет, они не повлияли на работу МКС, информация об эвакуации людей в один из модулей станции не соответствует действительности, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Российский экипаж Международной космической станции работает в штатном режиме по программе полёта. Угрозы здоровью экипажа и безопасности станции нет», — говорится в сообщении.

Материал дополняется