Политика
0

В Кремле заявили о большом количестве вопросов к «Совету мира» Трампа

Песков: у Москвы пока очень много вопросов к «Совету мира» Трампа
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

К «Совету мира», о создании которого объявил президент США Дональд Трамп, пока очень много вопросов, ответы на которые Кремль надеется получить в ходе контактов с представителями Вашингтона.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, означает ли приглашение в «Совет мира» Владимира Путина и Александра Лукашенко, что в органе будет представлено Союзное государство России и Белоруссии.

«Мы пока не знаем деталей, очень много вопросов, надеемся получить ответы в ходе контактов с американцами», — ответил Песков.

Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили
Политика
Дональд Трамп

О создании «Совета мира» по сектору Газа Трамп объявил 16 января 2026 года. Ранее Песков сообщил, что приглашение войти в организацию получила и Россия. Тогда он отметил, что Москва надеется на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы.

По данным Financial Times, приглашая президента России Владимира Путина в совет, президент США руководствовался желанием сохранить диалог с ним.

Изначально этот орган должен был стать переходной администрацией с международной правосубъектностью и предназначался для контроля и восстановления Газы. Однако, по данным Bloomberg, в хартии организации прописано, что ее целью служит «содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта». Газа при этом не упомянута.

Как пишет газета, «Совет мира» может получить мандат, который позволит ему конкурировать с ООН. Позднее Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника подтвердил стремление президента США создать масштабную международную организацию.

