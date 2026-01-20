 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Московский суд запретил продажу масок с изображением Сергея Безрукова

Фото: You Cover / Ozon
Фото: You Cover / Ozon

Хамовнический районный суд Москвы рассмотрел иск Сергея Безрукова к частному предпринимателю, которая продавала на маркетплейсах карнавальные маски с изображением лица актера. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

По данным суда, иск был подан к ИП Соболевской К.О., «которая на платформах «Вайлдберриз» и «Озон» продавала «Карнавальные маски на лицо СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ», а также тканевые маски с изображением лица артиста».

Безруков потребовал 500 тыс. руб. за продажу масок с его изображением
Политика
Сергей Безруков

Хамовнический суд обязал удалить из объявлений о продаже персональные данные актера: имя, фамилию и изображение. Кроме того, суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию за моральный вред — 200 тыс. руб. и судебные расходы.

РБК обратился за комментарием к представителю Сергея Безрукова.

Изначально в иске Безруков требовал 500 тыс. руб.: 250 тыс. руб. за незаконную обработку и включение персональных данных в общедоступные источники, и еще столько же — за незаконное использование фотографии актера.

Ответчица направляла в суд отзыв, в котором просила снизить размер компенсации. Портретная экспертиза подтвердила, что на масках изображен Безруков.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Наумова
Сергей Безруков суд маска
Сергей Безруков фото
Сергей Безруков
актер, режиссер
18 октября 1973 года
