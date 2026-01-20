Московский суд запретил продажу масок с изображением Сергея Безрукова

Фото: You Cover / Ozon

Хамовнический районный суд Москвы рассмотрел иск Сергея Безрукова к частному предпринимателю, которая продавала на маркетплейсах карнавальные маски с изображением лица актера. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

По данным суда, иск был подан к ИП Соболевской К.О., «которая на платформах «Вайлдберриз» и «Озон» продавала «Карнавальные маски на лицо СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ», а также тканевые маски с изображением лица артиста».

Хамовнический суд обязал удалить из объявлений о продаже персональные данные актера: имя, фамилию и изображение. Кроме того, суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию за моральный вред — 200 тыс. руб. и судебные расходы.

РБК обратился за комментарием к представителю Сергея Безрукова.

Изначально в иске Безруков требовал 500 тыс. руб.: 250 тыс. руб. за незаконную обработку и включение персональных данных в общедоступные источники, и еще столько же — за незаконное использование фотографии актера.

Ответчица направляла в суд отзыв, в котором просила снизить размер компенсации. Портретная экспертиза подтвердила, что на масках изображен Безруков.