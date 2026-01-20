 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Axios узнал о планах Трампа сделать «Совет мира» глобальным

В Давосе Трамп объявит о расширении полномочий «Совета мира», созданного для Газы. Как пишет Axios, речь идет о «Совете мира во всем мире». Союзники США опасаются, что он будет конкурировать с Совбезом ООН
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп объявит о расширении полномочий инициированного им «Совета мира» для сектора Газа, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

Портал отмечает, что Трамп отправляется в Давос более агрессивным и амбициозным, чем когда-либо: «В последние недели американский президент показал, что его больше не устраивает просто доминирование в США». «Совет мира» не будет ограничиваться сектором Газа. Это будет «Совет мира во всем мире», — сказал собеседник Axios.

Некоторые союзники расценивают «Совет мира» как попытку создать конкуренцию Совбезу ООН, где Трамп будет обладать исключительным правом вето на принятие решений. «Президент в первую очередь сосредоточен на нашем полушарии, но его взор обращен на весь мир. Я бы не сказал, что он зациклен на мировом господстве. Для него Америка на первом месте. А Америка по-прежнему является мировым лидером», — прокомментировал один из советников президента.

Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили
Политика
Дональд Трамп

О формировании «Совета мира» Трамп объявил в январе, но впервые план создания такого органа был представлен еще в ноябре 2025 года. Тогда ООН приветствовала создание совета, поскольку предполагалось, что он будет «координировать финансирование восстановления Газы в соответствии с Комплексным планом и в соответствии с соответствующими принципами международного права». Однако в уставе, как писала Financial Times, Газа не упоминается, но подчеркивается необходимость «более гибкого и эффективного международного органа по построению мира».

По информации Axios, предложения присоединиться к «Совету мира» получили в общей сложности 58 мировых лидеров. Среди них, как сообщил Кремль, а позднее подтвердил и сам Трамп, оказался президент Владимир Путин. Bloomberg писало, что по условиям американской администрации для получения статуса постоянного члена совета каждая страна должна внести не менее $1 млрд. Предполагается, что каждое государство-член будет иметь один голос, а решения будут приниматься большинством голосов. Однако все они подлежат одобрению председателя, которым и станет Трамп.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Совет мира Дональд Трамп сектор Газа Совбез ООН
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Пашинян принял приглашение Трампа войти в состав «Совета мира» по Газе
Политика
Bloomberg узнал о планах Трампа подписать устав «Совета мира» в Давосе
Политика
Трамп предложил Белоруссии войти в учредители «Совета мира»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Россиянка вылетела с Australian Open после победы 6:0 в первом сете Спорт, 13:46
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:44
Неизвестный перевел биткоины стоимостью $85 млн после 13 лет бездействия Крипто, 13:40
Глава баскетбольного «Зенита» сравнил отстраненного тренера с Карпиным Спорт, 13:39
Песков заявил, что власти оценивают ситуацию с ростом цен в России Экономика, 13:36
Лавров заявил, что с нынешними лидерами ЕС ни о чем нельзя договориться Политика, 13:34
Лавров не увидел условий для договора о взаимопомощи с Гренландией Политика, 13:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:27
CNN узнал, как Трамп планирует присоединить Гренландию Политика, 13:22
ВС оставил в силе приговор Лазаревой по делу об оправдании терроризма Политика, 13:21
«Роскосмос» опроверг эвакуацию экипажа МКС Общество, 13:15
Трамп назвал передачу острова Диего-Гарсия Маврикию «великой слабостью» Политика, 13:12
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Где россияне отдыхали на новогодние каникулы в 2026 году Недвижимость, 13:09