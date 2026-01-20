Axios узнал о планах Трампа сделать «Совет мира» глобальным

В Давосе Трамп объявит о расширении полномочий «Совета мира», созданного для Газы. Как пишет Axios, речь идет о «Совете мира во всем мире». Союзники США опасаются, что он будет конкурировать с Совбезом ООН

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп объявит о расширении полномочий инициированного им «Совета мира» для сектора Газа, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

Портал отмечает, что Трамп отправляется в Давос более агрессивным и амбициозным, чем когда-либо: «В последние недели американский президент показал, что его больше не устраивает просто доминирование в США». «Совет мира» не будет ограничиваться сектором Газа. Это будет «Совет мира во всем мире», — сказал собеседник Axios.

Некоторые союзники расценивают «Совет мира» как попытку создать конкуренцию Совбезу ООН, где Трамп будет обладать исключительным правом вето на принятие решений. «Президент в первую очередь сосредоточен на нашем полушарии, но его взор обращен на весь мир. Я бы не сказал, что он зациклен на мировом господстве. Для него Америка на первом месте. А Америка по-прежнему является мировым лидером», — прокомментировал один из советников президента.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил в январе, но впервые план создания такого органа был представлен еще в ноябре 2025 года. Тогда ООН приветствовала создание совета, поскольку предполагалось, что он будет «координировать финансирование восстановления Газы в соответствии с Комплексным планом и в соответствии с соответствующими принципами международного права». Однако в уставе, как писала Financial Times, Газа не упоминается, но подчеркивается необходимость «более гибкого и эффективного международного органа по построению мира».

По информации Axios, предложения присоединиться к «Совету мира» получили в общей сложности 58 мировых лидеров. Среди них, как сообщил Кремль, а позднее подтвердил и сам Трамп, оказался президент Владимир Путин. Bloomberg писало, что по условиям американской администрации для получения статуса постоянного члена совета каждая страна должна внести не менее $1 млрд. Предполагается, что каждое государство-член будет иметь один голос, а решения будут приниматься большинством голосов. Однако все они подлежат одобрению председателя, которым и станет Трамп.