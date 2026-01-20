 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Жителей в Пермского края предупредили о морозах до минус 40 градусов

Фото: Игорь Катаев / РИА Новости
Фото: Игорь Катаев / РИА Новости

Сильные морозы, до минус 42 градусов, ожидаются в В Пермском крае. МЧС объявило штормовое предупреждение.

С 20 января в Пермском крае начнется резкое похолодание, со средней суточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, сообщили в Пермском ЦГМС. 16 января «РБК Пермь» написал, что январь в этом году для региона может стать самым холодным за последние 16 лет.

Пожар на базе нефтепродуктов под Пермью ликвидировали
Общество
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

В среду, 21 января, на юго-западе Пермского края ожидается температура от минус 18 до минус 23 градусов, на севере и востоке — от минус 25 до минус 30 градусов.

В четверг, 22 января, столбик термометра не поднимется выше минус 22 градусов днем и минус 28 градусов ночью.

Самым морозным днем, по прогнозу Пермского ЦГМС, ожидается пятница: от минус 28 до минус 25 градусов днем. Ночью средняя температура по региону составит минус 36 градусов.

Конец декабря 2025 года в Пермском крае отметился рекордными за 11 лет температурными скачками и большим количеством снега. Впервые с декабря 2023 года температура воздуха в регионе опустилась ниже минус 30 градусов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Пермский край морозы похолодание
Материалы по теме
Под Пермью загорелась база нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м
Общество
У аэропорта Пензы появился указатель для тех, кто перепутал ее с Пермью
Общество
Пожар на базе нефтепродуктов под Пермью ликвидировали
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Россиянка вылетела с Australian Open после победы 6:0 в первом сете Спорт, 13:46
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:44
Неизвестный перевел биткоины стоимостью $85 млн после 13 лет бездействия Крипто, 13:40
Глава баскетбольного «Зенита» сравнил отстраненного тренера с Карпиным Спорт, 13:39
Песков заявил, что власти оценивают ситуацию с ростом цен в России Экономика, 13:36
Лавров заявил, что с нынешними лидерами ЕС ни о чем нельзя договориться Политика, 13:34
Лавров не увидел условий для договора о взаимопомощи с Гренландией Политика, 13:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:27
CNN узнал, как Трамп планирует присоединить Гренландию Политика, 13:22
ВС оставил в силе приговор Лазаревой по делу об оправдании терроризма Политика, 13:21
«Роскосмос» опроверг эвакуацию экипажа МКС Общество, 13:15
Трамп назвал передачу острова Диего-Гарсия Маврикию «великой слабостью» Политика, 13:12
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Где россияне отдыхали на новогодние каникулы в 2026 году Недвижимость, 13:09