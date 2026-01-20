Жителей в Пермского края предупредили о морозах до минус 40 градусов
Сильные морозы, до минус 42 градусов, ожидаются в В Пермском крае. МЧС объявило штормовое предупреждение.
С 20 января в Пермском крае начнется резкое похолодание, со средней суточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, сообщили в Пермском ЦГМС. 16 января «РБК Пермь» написал, что январь в этом году для региона может стать самым холодным за последние 16 лет.
В среду, 21 января, на юго-западе Пермского края ожидается температура от минус 18 до минус 23 градусов, на севере и востоке — от минус 25 до минус 30 градусов.
В четверг, 22 января, столбик термометра не поднимется выше минус 22 градусов днем и минус 28 градусов ночью.
Самым морозным днем, по прогнозу Пермского ЦГМС, ожидается пятница: от минус 28 до минус 25 градусов днем. Ночью средняя температура по региону составит минус 36 градусов.
Конец декабря 2025 года в Пермском крае отметился рекордными за 11 лет температурными скачками и большим количеством снега. Впервые с декабря 2023 года температура воздуха в регионе опустилась ниже минус 30 градусов.
