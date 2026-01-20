Синнер начал защиту титула на Australian Open с укороченного матча
Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер, вышел во второй круг Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.
В матче первого круга он за 1 час 8 минут обыграл француза Юго Гастона со счетом 6:2, 6:1. После проигрыша двух сетов француз, занимающий 93-е место в рейтинге ATP, принял решение не продолжать игру.
Во втором круге турнира соперником Синнера станет победитель матча между австралийцем Джеймсом Даквортом и хорватом Дино Прижмичем.
24-летний Синнер является двукратным чемпионом «мейджора» в Мельбурне. Он выигрывал Australian Open в 2024 и 2025 годах.
