Спорт⁠,
0

Синнер начал защиту титула на Australian Open с укороченного матча

Вторая ракетка мира обыграл француза Юго Гастона в двух сетах, после чего соперник отказался от продолжения борьбы
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер, вышел во второй круг Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

В матче первого круга он за 1 час 8 минут обыграл француза Юго Гастона со счетом 6:2, 6:1. После проигрыша двух сетов француз, занимающий 93-е место в рейтинге ATP, принял решение не продолжать игру.

Во втором круге турнира соперником Синнера станет победитель матча между австралийцем Джеймсом Даквортом и хорватом Дино Прижмичем.

24-летний Синнер является двукратным чемпионом «мейджора» в Мельбурне. Он выигрывал Australian Open в 2024 и 2025 годах.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Australian Open теннис Янник Синнер
