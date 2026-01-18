Давос-2026. Всемирный экономический форум в цифрах и фактах

В Швейцарии пройдет 56-я сессия Всемирного экономического форума. Кто приглашен, какие вопросы планируется обсудить и какие угрозы перед мероприятием назвали наиболее актуальными — в материале РБК

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Что известно о месте и участниках

В 2026 году Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 19 по 23 января. На нем представители политической и деловой элиты обсудят проблемы международной безопасности и экономические проблемы, вопрос искусственного интеллекта. Главной темой мероприятия заявлен «Дух диалога».

Форум состоится в Давосе, где он проводится с 1971 года. Город находится в Альпах на востоке Швейцарии на высоте более 1500 м и известен как горнолыжный курорт.

В форуме будут участвовать более 60 глав государств и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров. Ожидается, что со стороны бизнеса мероприятие посетят президент Nvidia Дженсен Хуанг, главы Microsoft и Anthropic Сатья Надела и Дарио Амодей.

За каждого члена своей делегации компании платят 27 тыс. швейцарских франков ($33,6 тыс.), помимо ежегодного членского взноса.

Более 5 тыс. военных, в том числе снайперов, а также дроны с ИИ будут обеспечивать безопасность проведения форума. Дополнительные расходы на нее в 2026 году оцениваются примерно в 9 млн швейцарских франков ($11,2 млн).

Перед саммитом ВЭФ провел опрос среди 1300 глав предприятий, ученых и представителей общественных организаций. Наиболее актуальной угрозой они назвали «геоэкономическую конфронтацию», то есть экономические конфликты между крупнейшими державами — так ответили 18% респондентов. Чуть меньше — 14% — набрала угроза вооруженного конфликта с участием какого-либо государства, на третьем месте — экстремальные погодные явления (8%).

По данным ООН, в 2024 году глобальные военные расходы составили $2,7 трлн, что на 9,4% больше, чем годом ранее. Это наиболее резкий рост со времен окончания холодной войны.

Кто посетит Давос: Трамп, другие члены G7 и делегация Украины

Давос посетят лидеры «Большой семерки», в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон. Премьер Японии Санаэ Такаити не будет присутствовать на мероприятии — страну представят министр экономики Рёсэй Акадзава, министр финансов Сацуки Катаяма и президент Mitsubishi Heavy Industries Эйсаку Ито.

В форуме также примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек ООН Антониу Гутерриш, глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. Китай представит вице-премьер Хэ Лифэн.

Самой многочисленной станет американская делегация, которую возглавит президент Дональд Трамп. В нее войдут госсекретарь Марко Рубио, министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, торговый представитель страны Джеймисон Грир, спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и члены конгресса.

Россия на форум в Давосе не приглашена. Официальных российских лиц и представителей бизнеса не зовут на мероприятие с 2022 года.

В Давосе будет участвовать украинская делегация. Киев планирует контакты с представителями США, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По информации FT, союзники Украины по «Большой семерки» хотят заручиться поддержкой Трампа в вопросе о гарантиях безопасности Киеву. Издание сообщает, что на полях форума запланирована встреча президентов США и Украины, в которой лидеры G7, а также фон дер Ляйен также намерены участвовать. Трамп не подтверждал планов встретиться с Зеленским на мероприятии, но допустил контакты, если президент Украины посетит форум.

На ВЭФ в Давосе США и Украина могут заключить договор о восстановлении страны после конфликта на $800 млрд, сообщал The Telegraph. О том, что Киев работает над соглашением на такую сумму, также говорила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

В преддверии ВЭФ в Давосе Трамп объявил о создании Совета мира. Изначально было заявлено, что целью органа станет восстановление сектора Газа. По информации Axios, Трамп планирует начать работу Совета Мира на форуме в Давосе.

Структура еще не сформирована. Известно, что ее возглавит Трамп и он же решит, кого туда приглашать. Приглашения уже направлены президенту Аргентины Хавьеру Милею, премьеру Канады Марку Карни, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, также пригласили фон дер Ляйен. Также письма получили лидеры Франции, Германии и Австралии, пишет Reuters.

По данным The Atlantic, Газа не упоминается в уставе будущей организации. При этом орган имеет двухлетний мандат ООН на восстановление сектора, срок полномочий членов составит три года, а взнос $1 млрд в течение первого года работы Совета делает этот срок постоянным, что может говорить о более амбициозных планах. Источник Reuters назвал Совет «ООН Трампа, которая игнорирует основные положения Устава ООН». Ранее президент США неоднократно критиковал международную организацию за неэффективность.