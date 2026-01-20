 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Баскетбольный «Зенит» отстранил главного тренера

Секулича отстранили от исполнения обязанностей главного тренера БК «Зенит»
Максим Учайкин будет временно исполнять обязанности главного тренера вместо словенца Александера Секулича
Александер Секулич
Александер Секулич (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Словенец Александер Секулич отстранен от исполнения обязанностей главного тренера «Зенита». Об этом сообщается на сайте петербургского баскетбольного клуба.

Такое решение принял совет директоров «Зенита». Его причина не называется.

Подготовка команды к матчу 22-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против МБА-МАИ пройдет под руководством Максима Учайкина, который будет временно исполнять обязанности главного тренера.

Секулич возглавил «Зенит» в июне 2025 года. В России он также тренировал «Локомотив-Кубань» в 2022–2024 годах. При словенском специалисте краснодарцы во второй раз в своей истории дошли до финала Единой лиги ВТБ в сезоне 2022/23, а также завоевали серебро в Суперкубке 2023 года.

«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 13 победами и восемью поражениями. В прошлом сезоне петербургский клуб выиграл регулярный чемпионат, но в финале плей-офф уступил ЦСКА.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол БК Зенит Единая лига ВТБ
