Политика⁠,
0

Трамп назвал передачу острова Диего-Гарсия Маврикию «великой слабостью»

Фото: IMAGO / Global Look Press
Фото: IMAGO / Global Look Press

Передача Великобританией архипелага Чагос, где находится американо-британская военная база Диего-Гарсия, под юрисдикцию Маврикия является глупостью и «актом полной слабости», считает президент США Дональд Трамп.

Саму Великобританию в этом контексте он иронично назвал «наш «блестящий» союзник по НАТО».

«Не имею сомнений, Китай и Россия заметили этот акт полной слабости. Это международные державы, которые признают только силу, именно поэтому США — под моим руководством теперь, всего за один год, пользуются уважением как никогда ранее», — написал глава Белого дома в Truth Social.

Острова Чагос находились под контролем Британии с 1814 года. В 1965-м они были административно отделены от Маврикия, который перестал быть британской колонией три года спустя. В 1966 году Великобритания передала остров Диего-Гарсия в аренду Вашингтону. Лондон выслал около 2 тыс. островитян, чтобы США могли построить авиабазу, которая действует с 1973 года.

Весной прошлого года Британия передала Маврикию архипелаг. При этом Лондон сохранил контроль над авиабазой — он арендовал Диего-Гарсия на 99 лет, чтобы американо-британская база продолжила работу, за что согласился ежегодно платить Маврикию в среднем £101 млн (около $136 млн). В августе The Telegraph писал, что сделка обойдется в разы дороже.

Кроме того, по словам Трампа, сделка Велкиобритании с Маврикием — «еще одна из очень длинного списка причин, связанных с национальной безопасностью, по которым Гренландию необходимо приобрести».

В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле заявил, что «военные корабли Китая и России вблизи Гренландии» делают остров «абсолютно необходимым» для нацбезопасности США.

