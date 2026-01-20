Трамп назвал передачу острова Диего-Гарсия Маврикию «великой слабостью»
Передача Великобританией архипелага Чагос, где находится американо-британская военная база Диего-Гарсия, под юрисдикцию Маврикия является глупостью и «актом полной слабости», считает президент США Дональд Трамп.
Саму Великобританию в этом контексте он иронично назвал «наш «блестящий» союзник по НАТО».
«Не имею сомнений, Китай и Россия заметили этот акт полной слабости. Это международные державы, которые признают только силу, именно поэтому США — под моим руководством теперь, всего за один год, пользуются уважением как никогда ранее», — написал глава Белого дома в Truth Social.
Острова Чагос находились под контролем Британии с 1814 года. В 1965-м они были административно отделены от Маврикия, который перестал быть британской колонией три года спустя. В 1966 году Великобритания передала остров Диего-Гарсия в аренду Вашингтону. Лондон выслал около 2 тыс. островитян, чтобы США могли построить авиабазу, которая действует с 1973 года.
Весной прошлого года Британия передала Маврикию архипелаг. При этом Лондон сохранил контроль над авиабазой — он арендовал Диего-Гарсия на 99 лет, чтобы американо-британская база продолжила работу, за что согласился ежегодно платить Маврикию в среднем £101 млн (около $136 млн). В августе The Telegraph писал, что сделка обойдется в разы дороже.
Кроме того, по словам Трампа, сделка Велкиобритании с Маврикием — «еще одна из очень длинного списка причин, связанных с национальной безопасностью, по которым Гренландию необходимо приобрести».
В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле заявил, что «военные корабли Китая и России вблизи Гренландии» делают остров «абсолютно необходимым» для нацбезопасности США.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика