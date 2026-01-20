Песков рассказал о скорой встрече Дмитриева с делегацией США в Давосе
Спецпредставитель президента России по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Давосе планирует встретиться с «некоторыми представителями из американской делегации», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У него есть такие планы», — сказал Песков.
По его словам, Дмитриев, как ожидается, передаст американской стороне информацию по мирному урегулированию.
Днем 20 января Дмитриев сообщил, что прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Накануне Reuters сообщал, что в рамках форума Дмитриев встретится с делегацией США.
