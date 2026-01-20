 Перейти к основному контенту
0

Россия в рейтинге внедрения ИИ оказалась ниже Кении

Россия заняла 119-е место по уровню внедрения искусственного интеллекта
Институт экономики ИИ Microsoft поместил Россию на 119-ю строчку по темпам внедрения искусственного интеллекта. За прошлый год страна добилась улучшения этого показателя. ИИ используют около 70% опрошенных российских компаний
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Россия заняла 119-е место по уровню внедрения искусственного интеллекта, сказано в отчете Института экономики ИИ Microsoft за 2025 год. Она расположилась между Кенией и Камеруном.

Распространение ИИ в России в первой половине прошлого года эксперты оценили в 7,6%, во второй — 8%. Таким образом, за год показатель вырос на 0,4%.

Лидерами рейтинга являются Объединенные Арабские Эмираты (59,4% — в первом полугодии, 64,0% — во втором), Сингапур (58,6 и 60,9%), Норвегия (45,3 и 46,4%), Ирландия (41,7 и 44,6%), а также Франция (40,9 и 44,0%). В топ-10 вошли Испания (39,7 и 41,8%), Новая Зеландия (37,6 и 40,5%), Нидерланды (36,3 и 38,9%), Великобритания (36,4 и 38,9%) и Катар (35,7 и 38,3%).

Использованный в исследовании коэффициент — это процент пользователей ИИ, на основании данных компании, скорректированный с учетом различий в типе использованных ОС и устройств.

Одним из самых главных событий 2025 года стало появление DeepSeek — нового игрока на рынке ИИ, говорится в отчете. Его отличительной чертой стала открытость и доступность. Это сочетание позволило DeepSeek завоевать популярность на рынках, недостаточно охваченных западными платформами ИИ. В Северной Америке и Европе зафиксирован низкий спрос на эту платформу, в то время как он резко вырос в Китае, России, Иране, Кубе, Белоруссии и по всей Африке, где американские сервисы сталкиваются с ограничениями или где доступ к иностранным технологиям ограничен. Так, в России DeepSeek используют 43% из всех пользователей нейросетей, на Кубе эта доля достигает 49%, в Белоруссии — 56%, а в Китае — 89%.

При этом, по данным аналитической компании Digital Budget, популярность этой нейросети у россиян к концу 2025-го составляла 27,8% от суммарного количества визитов на все нейросети, она на второй строчке рейтинга. Лидирует — ChatGPT (39,9%). Год назад DeepSeek возглавило российский топ наиболее популярных приложений в магазине App Store.

Генеративный искусственный интеллект используют около 70% опрошенных российских компаний, следует из данных исследования VK и агентства Prognosis. При этом главной целью применения ИИ бизнес видит в разгрузке сотрудников, пишет Forbes. Так, компании стремятся освободить сотрудников от выполнения рутины за счет делегирования ряда задач технологии. Чаще всего ИИ применяется для клиентской поддержки, генерации контента, маркетинга и работы с базами знаний.

К 2030 году развитие технологий искусственного интеллекта в России может начать приносить стране до 12,8 трлн руб. в год, говорится в совместном исследовании консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и «Яндекса». Это соответствует до 5,5% прогнозного ВВП. Рост обусловлен быстрым развитием технологий, прежде всего генеративного ИИ, и их активным внедрением в бизнес-процессы, считают эксперты.

В МВФ предупредили об угрозе устойчивости мировой экономики из-за ИИ
Экономика
Пьер-Оливье Гуринша

Президент Владимир Путин считает, что в ближайшие 10–15 лет будет прорыв в развитии ИИ, который заменит некоторых сотрудников. Поэтому необходимо изменить систему подготовки кадров, сделав обучение непрерывным процессом, добавил он.

В России эффект развития искусственного интеллекта уже заметен в медицине, где уже внедрено свыше 400 AI-проектов для анализа снимков и помощи врачам, и в банковской сфере, где ИИ стал инструментом борьбы с мошенничеством и оптимизации скоринга.

По подсчету McKinsey, генеративный ИИ способен приносить мировой экономике $2,6–4,4 трлн в год. Вместе с этим главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша считает, что устойчивость мировой экономики окажется под угрозой, если бум искусственного интеллекта не приведет к росту производительности.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Россия искусственный интеллект нейросети рейтинги
