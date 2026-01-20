Мэр Днепра Филатов сообщил об обысках и раскритиковал власти Украины

Мэр Днепра Борис Филатов выразил недовольство и раскритиковал руководство страны, напомнив, что обыски прошли на фоне массовых отключений электричества. 16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике

Борис Филатов (Фото: dniprorada.gov.ua)

Обыски прошли в мэрии украинского Днепра, сообщал глава города Борис Филатов.

«Якобы на городской свалке что-то не так захоронено», — пояснил мэр в телеграм-канале. Он отметил, что сейчас в Днепре из-за повреждения котельной сотни домов остаются без тепла, из-за чего действия силовиков он считает несвоевременными. «Сейчас среди звонков от коммунальщиков, газовиков и тепловиков мне еще нужно выслушивать юристов и экологов. Уважаемые «правоохранители», у меня есть только один вопрос. Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра?» — написал он.

Пришедших силовиков мэр Днепропетровска назвал «бешеными псами», при этом раскритиковав власти Украины с использованием нецензурных выражений: «Есть вопросы к руководству государства. Любых звеньев. Заканчивайте <...> о «единстве нации, несокрушимости и переформатировании власти». <... > Или уж назначайте везде ваших прокуроров с ментами. И пусть они руководят и несут полную ответственность».

Борис Филатов возглавляет Днепр с 2015 года, до того был членом команды олигарха Игоря Коломойского и депутатом Рады. В России Филатов включен в реестр экстремистов и террористов. В 2023 году суд в Москве заочно приговорил его к девяти годам колонии строгого режима — по делу о фейках о ВС России. Его также признали виновным в разжигании ненависти по национальному признаку.

В апреле 2022 года председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить против Филатова уголовное дело в связи с его публикацией с призывом убивать россиян по всему миру. Такой пост днепровский мэр выложил после событий в городе Буча под Киевом.

Минувшей ночью «РБК-Украина» и «Суспiльне» сообщали о взрывах в Днепре. По данным властей, в Днепропетровской области повреждены объект инфраструктуры, предприятие, многоквартирный жилой дом и автомобили, в самом Днепре — котельная.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Из-за атак в ночь на 8 января Днепропетровская и Запорожская области были почти полностью обесточены. Тогда Филатов описывал обстановку в Днепре как «ЧС национального уровня».

16 января первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил режим ЧС в энергетике Украины. Одной из самых сложных он назвал ситуацию в Киеве, а также Киевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях. 19 января в стране анонсировались отключения света длительностью до 16 часов.