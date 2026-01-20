Бобровский объяснил, почему подрался с голкипером «Сан-Хосе» в матче НХЛ
Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский вступил в драку с вратарем «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем в матче регулярного чемпионата НХЛ из-за того, что тот первым полез в другую стычку. Об этом россиянин рассказал после игры, его слова приводит RMNB.
Инцидент произошел в третьем периоде матча, который завершился победой «Сан-Хосе» со счетом 4:1, когда голкипер «Шаркс» вмешался в стычку между нападающим «Флориды» Эваном Родригесом и защитником «Сан-Хосе» Винсентом Дешарне. В ответ Бобровский проехал через всю площадку и сорвал с Недельковича шлем. Голкиперы обменивались ударами, после чего упали на лед.
«Мне показалось, что он немного переборщил. Я хотел ему дать это понять. Было захватывающе, но, очевидно, это не то, чем я зарабатываю на жизнь. У нас была хорошая драка», — сказал Бобровский.
Это была первая драка между вратарями в НХЛ с февраля 2020 года, она вызвала бурные аплодисменты болельщиков. «Да, это было действительно захватывающе, это было здорово, это было эмоционально. Я не знал, что это вызовет такую сильную реакцию, но это было хорошее чувство», — добавил россиянин.
