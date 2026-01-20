Суд взыскал миллионы с осужденной за взятки экс-чиновницы ФНС

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Гагаринский районный суд Москвы взыскал 119 млн руб. с бывшего заместителя начальника инспекции ФНС № 15 по Москве Елены Ишхановой. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Сумма была взыскана не только с Ишхановой, но и с ее родственников и доверенных лиц.

В июле 2024 года прокуратура направила в Гагаринский суд иск об обращении в доход государства имущества Ишхановой и ее родственников, относительно которого «отсутствуют доказательства его приобретения в установленном законом порядке», а также взыскать сумму свыше 123,5 млн руб.

Надзорное ведомство установило, что за время работы в ФНС чиновница приобрела несколько квартир в Москве, земельный участок в Подмосковье и автомобили BMW X5, Toyota Land Cruiser Prado, Lexus LX450d. Чтобы скрыть нелегальные доходы, она приобретала и оформляла имущество на родственников.

В сентябре 2024 года суд признал Ишханову виновной по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и назначил ей восемь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать госдолжности на пять лет.