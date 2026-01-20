Песков назвал выход Молдавии из СНГ ожидаемым

Фото: Dumitru Doru / EPA / TACC

Участие Молдавии в работе СНГ на протяжении длительного времени заморожено, поэтому было ожидаемо, что «рано или поздно наступит формализация этого замороженного состояния». Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Можно выразить только сожаление», — добавил представитель президента.

Песков также отметил, что Кишинев продолжает курс на отрицание каких-либо отношений с Россией.

19 января власти Молдавии запустили процедуру выхода из СНГ. Вице-премьер и министр иностранных дел республики Михай Попшой заявил, что Кишинев начал денонсацию базовых соглашений, определяющих статус страны в содружестве, включая соглашение о создании и Устав СНГ. По его словам, Молдавия фактически уже не участвует в работе организации, а нынешние шаги завершат процесс выхода в правовом поле.