Песков назвал выход Молдавии из СНГ ожидаемым
Участие Молдавии в работе СНГ на протяжении длительного времени заморожено, поэтому было ожидаемо, что «рано или поздно наступит формализация этого замороженного состояния». Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Можно выразить только сожаление», — добавил представитель президента.
Песков также отметил, что Кишинев продолжает курс на отрицание каких-либо отношений с Россией.
19 января власти Молдавии запустили процедуру выхода из СНГ. Вице-премьер и министр иностранных дел республики Михай Попшой заявил, что Кишинев начал денонсацию базовых соглашений, определяющих статус страны в содружестве, включая соглашение о создании и Устав СНГ. По его словам, Молдавия фактически уже не участвует в работе организации, а нынешние шаги завершат процесс выхода в правовом поле.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика