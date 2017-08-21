Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,53 59,12 EUR Нал. 69,97 69,27 USD Бирж. 59,00 -0,23 EUR Бирж. 69,42 +0,00 USD ЦБ. 59,36 +0,11 EUR ЦБ. 69,72 +0,07 EUR/USD 1,18 -0,00 ММВБ 1930,71 -0,56% РТС 1027,85 -0,60% Brent 52,64 -0,42% DJIA 21674,51 -0,35% Nasdaq 6216,53 -0,09% FTSE 7323,98 -0,86%
Контактный футбол
Лента новостей
На Тихоокеанском флоте прошли учения по оказанию помощи подлодке 03:41, Общество Экс-мэр Владивостока рассказал Путину о пожертвованном 1 млрд руб. 03:26, Политика Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном возле Сингапура 03:25, Общество СМИ узнали о переходе экс-директора РТИ в авиакомплекс «Ильюшин» 03:07, Бизнес Меркель обвинила Турцию в злоупотреблении Интерполом 02:34, Политика CBS узнал о ключевых пунктах новой стратегии Трампа по Афганистану 02:30, Политика Малахов опубликовал открытое письмо к Константину Эрнсту 01:48, Общество В Чикаго в ходе перестрелок за сутки погибли шесть человек 01:29, Общество Малахов объяснил уход с «Первого канала» желанием принимать решения 01:10, Технологии и медиа Экс-советник Трампа Бэннон заявил о разногласиях внутри администрации США 00:58, Политика СМИ опубликовали фото автомобилей совершивших теракты в Испании боевиков 00:41, Политика Эксперты назвали возможных «преемников» Путина 00:02, Политика Матчи испанского чемпионата по футболу показала сеть «ВКонтакте» 00:01, Технологии и медиа Партнер Усманова наймет генералов для создания систем прослушки 00:01, Технологии и медиа Второй раунд переговоров по NAFTA пройдет в сентябре в Мексике 20 авг, 23:58, Политика Путин вышел на сцену Koktebel Jazz Party в Крыму 20 авг, 23:55, Политика «Альфа-Капитал» отозвал письмо сотрудника о проблемах в частных банках 20 авг, 23:39, Финансы Жертвами ДТП под Владимиром стали четыре человека 20 авг, 23:35, Общество Собянин назвал «тратой времени» дебаты о переносе столицы из Москвы 20 авг, 23:24, Политика СКР начал проверку из-за загрязнения Яузы в Москве 20 авг, 23:00, Общество Суд Ирана обязал США выплатить $245 млн жертвам иракских химатак 20 авг, 22:41, Политика Разговор в лагере: что просили у Путина на крымской «Тавриде» 20 авг, 22:37, Политика СМИ сообщили о замеченной в Париже машине испанских террористов 20 авг, 22:29, Общество Шесть человек погибли в аварии в Туве 20 авг, 22:05, Общество СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы пауэрлифтера Драчева 20 авг, 21:32, Общество В Лас-Вегасе умер американский комик Джерри Льюис 20 авг, 21:30, Общество Порошенко похвастался модернизированным на Украине танком Т-72 в Facebook 20 авг, 20:59, Политика О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 20 авг, 20:45, Партнерский материал
Контактный футбол
Газета № 135 (2632) (2108) Технологии и медиа, 18 авг, 22:30
0
Контактный футбол
Чемпионат Испании будет показан в РФ
РБК стали известны подробности покупки прав на трансляцию чемпионата Испании по футболу. Компания «Телеспорт» приобрела права на ближайшие четыре сезона — до 2021 года включительно
Победитель чемпионата Испании - команда «Реал Мадрид». 21 мая 2017 года (Фото: Juan Medina / Reuters)

Компания «Телеспорт» (оператор на рынке спортивного маркетинга) приобрела эксклюзивные права на показ в России знаменитого чемпионата Испании по футболу (Primera, или La Liga, — занимает первое место в рейтинге национальных футбольных ассоциаций УЕФА) на четыре сезона (до 2021 года включительно), рассказал РБК заместитель гендиректора «Телеспорта» Александр Вайнштейн, но конкретные детали сделки он комментировать отказался.

В пятницу, 18 августа, стало известно, что «Телеспорт» приобрел права на трансляцию чемпионата. Матчи сезона 2016/17 не попадали в российский телевизионный эфир. Новый владелец прав договорился о трансляции сразу двух матчей — «Барселона» — «Реал Бетис» и «Депортиво» — «Реал Мадрид» (пройдут 20 августа) — с социальной сетью «ВКонтакте» (входит в Mail.Ru Group), рассказал РБК руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов и подтвердил представитель сети.

Трансляция этих матчей «тестовая» и пока «Телеспортом» не монетизирована, но в дальнейшем компания планирует на них зарабатывать. «Соглашение с «ВКонтакте» предусматривает, что в дальнейшем мы сможем продавать рекламу во время трансляции, — рассказывает Рустамов. — Охват социальной сети позволит нам получить максимальный трафик и привлечь внимание аудитории».

«Это взаимовыгодное сотрудничество, — отмечает представитель «ВКонтакте». — Получая возможность проведения легальной трансляции матчей, мы предоставляем необходимые инструменты продвижения контента на целевую аудиторию».

Переговоры о трансляции игр La Liga до последнего времени вел телеканал «Матч ТВ». Но, как рассказывала зимой в интервью «Чемпионату» генпродюсер телеканала Тина Канделаки, российского вещателя не устраивала стоимость трансляции.

Автор: Ирина Парфентьева.
Теги: футбол , Испания , «Телеспорт»
Материалы по теме
Матчи чемпионата Испании по футболу покажут во «ВКонтакте» Технологии и медиа
«Матч ТВ» опроверг сообщения о платном участии футбольных клубов в эфирах Общество
Футболист и закон: как Месси, Роналду и Хиддинк обходили налоги Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав