Контактный футбол

Чемпионат Испании будет показан в РФ

РБК стали известны подробности покупки прав на трансляцию чемпионата Испании по футболу. Компания «Телеспорт» приобрела права на ближайшие четыре сезона — до 2021 года включительно

Победитель чемпионата Испании - команда «Реал Мадрид». 21 мая 2017 года (Фото: Juan Medina / Reuters)

Компания «Телеспорт» (оператор на рынке спортивного маркетинга) приобрела эксклюзивные права на показ в России знаменитого чемпионата Испании по футболу (Primera, или La Liga, — занимает первое место в рейтинге национальных футбольных ассоциаций УЕФА) на четыре сезона (до 2021 года включительно), рассказал РБК заместитель гендиректора «Телеспорта» Александр Вайнштейн, но конкретные детали сделки он комментировать отказался.

В пятницу, 18 августа, стало известно, что «Телеспорт» приобрел права на трансляцию чемпионата. Матчи сезона 2016/17 не попадали в российский телевизионный эфир. Новый владелец прав договорился о трансляции сразу двух матчей — «Барселона» — «Реал Бетис» и «Депортиво» — «Реал Мадрид» (пройдут 20 августа) — с социальной сетью «ВКонтакте» (входит в Mail.Ru Group), рассказал РБК руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов и подтвердил представитель сети.

Трансляция этих матчей «тестовая» и пока «Телеспортом» не монетизирована, но в дальнейшем компания планирует на них зарабатывать. «Соглашение с «ВКонтакте» предусматривает, что в дальнейшем мы сможем продавать рекламу во время трансляции, — рассказывает Рустамов. — Охват социальной сети позволит нам получить максимальный трафик и привлечь внимание аудитории».

«Это взаимовыгодное сотрудничество, — отмечает представитель «ВКонтакте». — Получая возможность проведения легальной трансляции матчей, мы предоставляем необходимые инструменты продвижения контента на целевую аудиторию».

Переговоры о трансляции игр La Liga до последнего времени вел телеканал «Матч ТВ». Но, как рассказывала зимой в интервью «Чемпионату» генпродюсер телеканала Тина Канделаки, российского вещателя не устраивала стоимость трансляции.