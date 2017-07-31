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Крым прирастает Россией
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Крым прирастает Россией
Газета № 134 (2631) (3107) Экономика, 29 июл, 08:15
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Крым прирастает Россией
Власти полуострова доказали экономическую выгоду присоединения к РФ
Крымское правительство подвело «итоги развития» республики в составе России: сопоставив социально-экономические показатели до и после присоединения, министерство экономики Крыма не нашло ни одного, который показал бы ухудшение
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Власти Крыма впервые на цифрах обосновали экономические преимущества от присоединения республики к России. Министерство экономического развития Крыма сумело совместить социально-экономические показатели полуострова при Украине и при России и пришло к однозначному выводу: в составе России стало лучше.

Ведомство сделало это, несмотря на то что методологически совместить такие показатели сложно, украинские и российские статистические показатели далеко не полностью сопоставимы, есть проблема приведения гривен и рублей к общему знаменателю.

Данные понравились главе республики Сергею Аксенову. «Обычно эти результаты сложно увидеть и пощупать, так как произошло множество изменений в учреждениях и объектах, куда ограничен доступ граждан, будь то объекты транспортной инфраструктуры, связи или же топлива и энергетики. Однако цифры не спрятать — положительная динамика есть, и наша задача как правительства республики информировать людей о результатах своей работы», — написал он в пятницу в своем Facebook.

Если в 2012–2013 годах рост крымской экономики в среднем балансировал возле нулевой отметки, то в 2015 году объем валового регионального продукта (ВРП) республики вырос на 8,5%, а в 2016 году, по оценке властей, вырос на 7,1%, следует из презентации (.pdf) крымского министерства. Промышленность республики в 2011–2013 годах росла в среднем на 1,2%, а в 2014–2016 годах — в пять раз быстрее, на 6,1%.

Денежные доходы крымчан в 2016 году на 167% превзошли показатель 2013 года — последнего полного года Крыма в составе Украины, следует из презентации. В 2016 году доходы составили почти 19,1 тыс. руб. на душу населения, а в 2013 году составляли только 7,1 тыс. руб. в пересчете с гривен на рубли.

Сопоставимые денежные показатели по 2011–2013 годам крымское минэкономразвития получило путем механического пересчета из гривен в рубли по среднему номинальному курсу тех лет. Полученная таким образом динамика номинальных доходов не отражает уровень благосостояния, считает заведующий Лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста ВШЭ Владимир Бессонов. Бурный рост доходов после вхождения Крыма в состав России сопровождался таким же быстрым ростом цен, напоминает он.

По его словам, чтобы сопоставить подобные показатели «до» и «после», пришлось бы как-то «сцепить» ряд в постоянных гривнах и ряд в рублевых постоянных ценах. «Но сцепление по обменному курсу мне сильно не нравится», — говорит эксперт.

РБК ранее оценивал, как изменилось благосостояние жителей Крыма, сопоставляя покупательную способность средних номинальных зарплат в республике при Украине (2013 год) и при России (2016 год). Пересчитывать валюты при таком методе не требуется, но сопоставимые цены удалось найти только по узкому кругу базовых продовольственных товаров, поэтому расчетная потребительская корзина, по которой мерилась покупательная способность зарплат, состояла только из двух десятков продуктов. По такому методу покупательная способность зарплат в Республике Крым в 2016 году оказалась на 22% выше, чем в 2013-м.

Динамику ВРП министерство взяло по 2012 и 2013 годам из данных Госстата Украины, по 2015 году — из данных Росстата. При этом переходный 2014 год не учтен: как в том году изменился крымский объем выпуска, «история не знает», рассуждает источник РБК в крымском правительстве, но, скорее всего, он просто не изменился к 2013 году.

Меньше вопросов вызывает сопоставление 2011–2013 и 2014–2016 годов по неденежным показателям социально-экономического развития — таким как число зарегистрированных преступлений, которое снизилось на 32% в 2016 году по сравнению с 2013-м, или количество многоквартирных домов с проведенным капремонтом, которое выросло в шесть раз. Но при этом целесообразность некоторых сопоставлений не прояснена. Например, в презентации отмечается, что количество обслуженных симферопольским аэропортом пассажиров увеличилось в 4,3 раза, а пассажиропоток через паромную переправу вырос в 6,8 раза — хотя во многом это связано с изменением самой структуры транспортной связности полуострова, поскольку он оказался в сухопутной изоляции. РБК направил запрос в минэкономразвития Крыма.

Министерство также отмечает, что уровень зарегистрированной безработицы в регионе снизился в четыре раза — с 2% (начало 2014 года) до 0,5% (середина 2017-го). Однако большинство россиян не регистрируют свой статус в службе занятости, поэтому более полную картину дает обследование населения (опрос) по методологии Международной организации труда (МОТ). Эти показатели крымское министерство не сравнивает. По данным Росстата, уровень безработицы в Крыму, полученный методом МОТ, в 2016 году составлял 6,8%.

Это далеко не самый плохой показатель в России — в 27 регионах он был еще выше. Но если сравнивать с официальной статистикой украинских времен, показатель не улучшился: в 2013 году он составлял 5,7%. Методология та же, но в России возраст обследуемого населения определен в 15 лет — 72 года, а на Украине — 15–70 лет. Впрочем, показатель безработицы при Украине мог быть заниженным, поскольку, согласно опросу 2013 года (International Republican Institute/USAID), 68% крымчан называли именно безработицу главной проблемой полуострова.

Авторы: Иван Ткачёв, Антон Фейнберг.
Теги: Украина , Минэкономразвития , Крым , присоединение Крыма
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