Генпрокуратура признала нежелательной криптобиржу WhiteBit за помощь ВСУ

Генпрокуратура сообщила, что руководство биржи участвует в благотворительных аукционах, а вырученные деньги направляет на закупку дронов для Украины, в том числе для «Азова». Также биржа сотрудничает с властями в Киеве

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность европейской криптовалютной биржи WhiteBit. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности криптовалютной биржи WhiteBit, а также структуры ее аффилированных и дочерних организаций W Group нежелательной на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Платформа используется криптовалютными биржами и обменниками для совершения «различного рода транзакций, в том числе для организации серых схем по выводу средств из России, а также иной противоправной деятельности», пояснили в прокуратуре.

«С первых дней специальной военной операции криптобиржа активно поддерживает ВСУ, реализуя различные программы в сотрудничестве с институтами киевского режима. С 2022 [года] руководством WhiteBit суммарно передано им около $11 млн. Для закупки комплексов беспилотников для ВСУ направлено $900 тыс.», — заявили в надзорном ведомстве.

Руководство WhiteBit участвует в международных благотворительных аукционах, а вырученные средства направляет на закупку дронов для украинских сил, в том числе для батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), говорится в сообщении.

Кроме того, WhiteBit сотрудничает с украинским МИДом, отметили в Генеральной прокуратуре. C мая 2022 года биржа предоставляет техническое обеспечение фандрайзинговой платформе United24, созданной по инициативе президента Украины для сбора донатов в криптовалюте, также добавили в ведомстве.

Фандрайзинг — термин, означающий привлечение средств или ресурсов для организации или проекта. Чаще всего проводится аналогия со сбором пожертвований.

WhiteBit — это централизованная крипто-фиатная биржа. В компании утверждают, что платформа является одной из самых востребованных среди жителей Восточной Европы, число ежедневно активных трейдеров по состоянию на 2022 год составляло 150 тыс., зарегистрированных пользователей насчитывалось более 2 млн. Сейчас компания утверждает, что обслуживает 35 млн клиентов по всему миру, а суточный объем торгов составляет $2,5 млрд. Биржа была основана в 2018 году. Ее создал украинец Владимир Носов, который остается ее генеральным директором.

В России сотрудничество с нежелательной организацией влечет как административную, так и уголовную ответственность — в зависимости от характера действий и были ли они совершены повторно. По ст. 20.33 КоАП граждане могут быть оштрафованы за участие в ее деятельности на сумму до 15 тыс. руб., должностные лица — до 50 тыс. руб. Юридические лица могут получить штраф на сумму до 100 тыс. руб. Уголовная ответственность по ст. 284.1 УК наступает, если действия совершены повторно после назначения административного наказания.

Генеральная прокуратура первой присваивает организации статус нежелательной. Затем Министерство юстиции включает ее в соответствующий перечень. Власти считают нежелательными организации, деятельность которых представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. Присвоение такого статуса означает запрет на осуществление деятельности. В перечне на сайте Минюста по состоянию на 23 января 2026 года 313 нежелательных организаций.