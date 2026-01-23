Politico рассказало, кого Мерц выбрал «вторым пилотом» для управления ЕС

Мерц и Мелони могут объединиться для управления ЕС вместо Франции. Они солидарны в европейской политике, а чиновники обоих стран положительно отмечают отношения между Берлином и Римом

Фридрих Мерц и Джорджа Мелони (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц объединяет усилия вместе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, смотря на нее как на своего «второго пилота» в управлении ЕС, сообщает Politico.

Союз Германии и Италии направлен на разработку новой стратегии возрождения промышленности ЕС и расширения экспорта в совместном документе к саммиту Евросовета 12 февраля.

Как ожидается, Мерц и Мелони подпишут соглашение о сотрудничестве в области обороны, заявили дипломаты, работающие над подготовкой. Детали соглашения пока неизвестны. По данным итальянского правительства, во встречах примут участие министры двух стран, всего 21 человек, как ожидается, они подпишут около десяти соглашений.

По мнению депутата от партии Мелони «Братья Италии» Джанджакомо Каловини, возглавляющего парламентскую группу итало-германской дружбы, альянс Мерца и Мелони имеет смысл, учитывая предстоящий уход президента Франции Эмманюэля Макрона с европейской сцены после выборов во Франции в 2027 году.

«Две страны имеют стабильные правительства, особенно по сравнению с Францией. <...> Очевидно, что у Мелони и Мерца, вероятно, еще долгий путь впереди, в течение которого они могут работать вместе», — сказал Каловини.

Как пишет агентство, оба политика хотят снизить напряженность с президентом США Дональдом Трампом, и у обоих есть свои претензии к Макрону.

Чиновники в Берлине теперь в частных беседах восхищаются растущим сотрудничеством с Мелони, описывая отношения с Римом как надежные. Итальянский чиновник также похвалил «хорошую химию» между Мерцем и Мелони на личном уровне.

Во время своего первого визита в Рим в качестве канцлера в 2025 году Мерц заявил, что существует «практически полное согласие между нашими двумя странами по всем вопросам европейской политики».

В декабре 2025 года Politico со ссылкой на дипломатов сообщил, что на фоне ослабления роли США в обеспечении европейской безопасности страны ЕС ждут лидерства от Франции, поскольку страна является единственной ядерной державой Евросоюза и государством с независимой оборонной промышленностью.

Макрон начиная с 2020 года высказывал идею взять Европу под французский ядерный зонтик. Последнее заявление на этот счет он сделал в марте 2025-го: по словам французского лидера, Россия в свете конфликта на Украине стала «на годы вперед угрозой для Франции и Европы».

Президент России Владимир Путин называл ложью заявления о планах Москвы атаковать страны НАТО. В Европе, по его словам, специально повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Москвой.