Финляндия вернет своих офицеров из Гренландии

Фото: Anders Wiklund / Keystone Press Agency / Global Look Press

Миссия офицеров связи, которых Финляндия отправляла в Гренландию, завершилась. Об этом сообщил портал Yle.

По данным издания, офицеры в ближайшие дни вернутся в Финляндию. Офицеры отправились на остров после того, как Дания обратилась к странам-союзникам с просьбой принять участие в учениях. Помимо Финляндии, еще семь стран собирались отправить военных в Гренландию: Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

Ранее все эти страны выпустили совместное заявление о приверженности укреплению безопасности в Арктике. Документ был опубликован на сайте шведского правительства.

После этого Дания отправила на остров своих военных, вместе с ними в Гренландию прибыл начальник штаба армии Петер Бойсен.

16 января на остров прибыли немецкие военные (15 человек) в рамках разведывательной миссии НАТО по приглашению Дании. Но уже через два дня они получили приказ покинуть Гренландию. Затем уехали и два нидерландских офицера, которые работали на острове в рамках подготовки учений НАТО. Они завершили свою миссию, сообщил в Х министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

На Гренландию претендуют США; президент страны Дональд Трамп неоднократно заявлял, что контроль над островом необходим для защиты и противодействия растущим угрозам со стороны Китая и России. Кроме того, по его словам, Гренландия нужна для развития программы «Золотой купол», проекта США по созданию многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО). При этом Трамп обещал не использовать военную силу для взятия под контроль арктического острова.

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что у Москвы нет никаких притязаний на остров. Россия, по словам дипломата, не вынашивает «агрессивных планов» в отношении соседних стран по Арктике.