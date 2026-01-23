 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Финляндия вернет своих офицеров из Гренландии

Военные Финляндии покинут Гренландию в ближайшие дни
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Фото: Anders Wiklund / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Anders Wiklund / Keystone Press Agency / Global Look Press

Миссия офицеров связи, которых Финляндия отправляла в Гренландию, завершилась. Об этом сообщил портал Yle.

По данным издания, офицеры в ближайшие дни вернутся в Финляндию. Офицеры отправились на остров после того, как Дания обратилась к странам-союзникам с просьбой принять участие в учениях. Помимо Финляндии, еще семь стран собирались отправить военных в Гренландию: Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

Рютте раскрыл шаги НАТО после договоренности с Трампом по Гренландии
Политика
Марк Рютте

Ранее все эти страны выпустили совместное заявление о приверженности укреплению безопасности в Арктике. Документ был опубликован на сайте шведского правительства.

После этого Дания отправила на остров своих военных, вместе с ними в Гренландию прибыл начальник штаба армии Петер Бойсен.

Давос: Гренландия вытеснила Украину из повестки форума
Радио
Фото:seen.a.moose / Shutterstock

16 января на остров прибыли немецкие военные (15 человек) в рамках разведывательной миссии НАТО по приглашению Дании. Но уже через два дня они получили приказ покинуть Гренландию. Затем уехали и два нидерландских офицера, которые работали на острове в рамках подготовки учений НАТО. Они завершили свою миссию, сообщил в Х министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

На Гренландию претендуют США; президент страны Дональд Трамп неоднократно заявлял, что контроль над островом необходим для защиты и противодействия растущим угрозам со стороны Китая и России. Кроме того, по его словам, Гренландия нужна для развития программы «Золотой купол», проекта США по созданию многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО). При этом Трамп обещал не использовать военную силу для взятия под контроль арктического острова.

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что у Москвы нет никаких притязаний на остров. Россия, по словам дипломата, не вынашивает «агрессивных планов» в отношении соседних стран по Арктике.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
