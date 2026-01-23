Биржевая цена платины обновила исторический максимум

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Стоимость фьючерса на платину с поставкой в апреле 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) обновила исторический максимум — $2714 за унцию (плюс 5,3% на 15:26 мск), свидетельствуют данные торгов.

Спотовая цена серебра поднималась до $99,39 (на момент публикации — $98,93) за унцию. Цена золота — до $4966,9 за унцию — показывает рост после кратковременного падения.

При этом индекс доллара США (отношение к корзине из основных валют) в пятницу колебался вблизи своего самого низкого уровня за более чем две недели.

Утром 21 января цена золота впервые в истории превысила $4800 за унцию. Цены снизились на торгах вечером до $4762,3 на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о Гренландии.