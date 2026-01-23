Стало известно, сколько кредиторы требуют с дистрибьютора TFN

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

22 января Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении TFN — поставщика электроники, смартфонов Realme, Tecno, Samsung и др., аксессуаров и электроники для автомобилей. Банкротства дистрибьютора добиваются Сбербанк, Совкомбанк и МТС Банк. Требования первого составляют 840 млн руб., сообщили на заседании суда. Размер требований остальных не назвали.

Как пояснил РБК юрист TFN Марк Авдеев, на перечисленные три банка приходится примерно 90% требований кредиторов. Сбербанк и Совкомбанк уже получили имущество должника (электронику) в качестве обеспечения залога в силу неисполнения им кредитных обязательств.

Общая сумма требований пока не известна, поскольку еще не все кредиторы их заявили. По оценке компании, она превысит 6 млрд руб.

Представитель TFN на заседании суда заявил, что у дистрибьютора нет возможности платить долг и бизнес действительно отвечает признакам несостоятельности. Финансовый кризис в компании, по его словам, возник в связи с невозможностью обслуживать кредитные средства, полученные от кредиторов: упали объемы продаж товаров, возросла финансовая нагрузка, уменьшилась маржинальность товаров. На этом фоне компания потеряла оборачиваемость товара и способность рассчитываться с кредиторами.

По данным Rusprofile, выручка TFN снижалась с 2021 года и по итогам 2024-го опустилась до 25 млрд руб. Прибыль за тот же период опустилась с 440 до 110 млн руб. Кредиторская задолженность, согласно данным сервиса, составляет 4 млрд руб., при этом дебиторская — 7 млрд руб. 51% компании принадлежит Константину Гескину, 44% — Андрею Самойлову, еще 5% — Павлу Гуревичу.

TFN — не первый крупный игрок среди дистрибьюторов электроники, который столкнулся с финансовыми проблемами. В ноябре банки потребовали от бывшего поставщика Acer и Lenovo, некогда одного из крупнейших дистрибьюторов электроники «Марвел-Дистрибуция» более ₽58 млрд.

Комментируя банкротство, собеседники РБК отмечали, что всем участникам рынка стало сложнее вести бизнес из-за подорожавших денег. Для закупки товара дистрибьюторы активно используют заемные средства, так как им нужно заранее оплатить продукцию поставщикам. При этом средства получают только после реализации товара партнерами. Высокая ставка ЦБ, а соответственно, и высокие ставки на использование заемных средств негативно повлияли на дистрибьюторский бизнес. А в электронике фактическая маржинальность значительной части товара ниже, чем процент по расходам для обеспечения кредитов.

В случае с «Марвел-Дистрибуцией» на это наложились проблемы с перераспределением средств внутри группы, в частности, инвестированием в развитие Fplus как вендора, чья продукция включена в реестр Минпромторга и подходит для госзаказов, объясняли РБК источники на рынке.