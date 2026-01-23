 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Экс-басист Scorpions Фрэнсис Бухгольц умер от рака

Бывший басист Scorpions Фрэнсис Бухгольц умер от рака на 72 году жизни
Бухгольц был басистом Scorpions с 1973 по 1992 год, в самый успешный период группы. Он умер от рака 22 января
Фрэнсис Бухгольц (слева)&nbsp;
Фрэнсис Бухгольц (слева)  (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Бывший басист немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Бухгольц умер в возрасте 71 года, сообщила его семья в Facebook (принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена).

Бухгольц скончался 22 января от рака.

«Наши сердца разбиты. На протяжении всей его борьбы с раком мы оставались рядом с ним и вместе, как семья, преодолевали все трудности — так, как он нас и учил», — говорится в заявлении родных.

Они поблагодарили поклонников по всему миру за их преданность и любовь: «Вы подарили ему весь мир, а он вам свою музыку».

Умер основатель дома моды Valentino
Общество
Валентино Гаравани

Бухгольц родился 19 февраля 1954 года в Ганновере. Он был басистом Scorpions с 1973 по 1992 год, в самый успешный период группы. Она известна такими хитами, как Rock You Like a Hurricane, Still Loving You и Wind of Change.

Вскоре после выхода альбома Crazy World в 1992 году, куда вошли известные композиции Wind of Change и Send Me an Angel, музыкант прекратил активные гастроли. После рождения дочерей-близнецов он решил сосредоточиться на семье.

В 2005 году Бухгольц вернулся на сцену со своим коллегой по Scorpions Ули Йоном Ротом. Позже он гастролировал по Европе с гитаристом Михаэлем Шенкером.

У него остались жена и дети: сын Себастьян и дочери-близняшки Луиза и Мариетта.

