Минобороны сообщило о сдавшихся в плен в Харьковской области

Минобороны сообщило о сдавшихся в плен военных ВСУ в Харьковской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В ходе боев за населенный пункт Симиновка в Харьковской области некоторые украинские военные сдались в плен вместе с ранеными, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Часть брошенных сил ВСУ сложила оружие, несколько боевиков сдались в плен вместе с ранеными бойцами, которым была оказана медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что при занятии села российские войска работали малыми группами, которые корректировала беспилотная авиация, не давая ВСУ совершить маневр. Операторы FPV-дронов также перерезали логистику украинских военных и уничтожили огневые средства их формирований.

Село Симиновка находится примерно в 15 км от границы с Россией к югу от города Волчанск. Оно расположено на дороге, которая идет вдоль восточного берега реки Северский Донец.

Кроме того, за неделю на различных участках в зоне военной операции российские войска заняли населенные пункты Новопавловка и Приволье в ДНР.

В период с 17 по 23 января, согласно сводке Минобороны, российские военные нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине. В частности, были поражены объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также склады боеприпасов и горючего.