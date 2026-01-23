 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Прокуратура утвердила обвинение в отношении Екатерины Шульман

Екатерина Шульман
Екатерина Шульман (Фото: Екатерина Шульман / Telegram)

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу политолога Екатерины Шульман (признана в России иностранным агентом). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Шульман заочно обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

По данным прокуратуры, Шульман дважды в течение года привлекалась к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, она продолжила распространять материалы в интернете без маркировки иноагента. В отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Уголовное дело будет рассмотрено судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие обвиняемой, находящейся в розыске», — отметили в пресс-службе.

Екатерину Шульман внесли в список террористов и экстремистов
Политика
Екатерина Шульман

С начала военной операции на Украине в 2022 году Шульман проживает в Германии. Она продолжает вести свой ютуб-канал с анализом политической ситуации в России и выступает с лекциями по всему миру.

В апреле 2022 года Минюст присвоил ей статус иноагента. В марте 2025 года стало известно, что Шульман объявили в розыск.

В июле ее заочно арестовали на два месяца по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, а в ноябре — внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
иноагенты Екатерина Шульман обвинения заочный арест заочное обвинение Москва
Материалы по теме
Екатерину Шульман внесли в список террористов и экстремистов
Политика
Суд в Москве заочно арестовал Екатерину Шульман
Политика
Шульман оштрафовали за сотрудничество с нежелательной организацией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Биржевая цена платины обновила исторический максимум Экономика, 15:45
Спикер петербургского парламента назвал неизбежным платный въезд в центр Общество, 15:41
Стало известно, сколько кредиторы требуют с дистрибьютора TFN Технологии и медиа, 15:38
Прокуратура утвердила обвинение в отношении Екатерины Шульман Политика, 15:36
WSJ узнала о возвращении Маска в политику после ссоры с Трампом Политика, 15:35
Чем известен глава украинской переговорной делегации Умеров 15:35
ТЭС: что это такое и как работают тепловые электростанции База знаний, 15:34
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
В Красноярске ветерана ВОВ поздравили со 100-летием Общество, 15:29
TikTok закрыл сделку для продолжения работы в США Общество, 15:23
Британия заявила о слежке за российскими кораблями в Ла-Манше Политика, 15:22
РФС и «Спартак» проведут матч легенд памяти Никиты Симоняна Спорт, 15:21
Аналитики оценили продажи новостроек в России в 2025 году Недвижимость, 15:20
Что известно о главе российской делегации на переговорах в ОАЭ Костюкове 15:20