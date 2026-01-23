Прокуратура утвердила обвинение в отношении Екатерины Шульман
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу политолога Екатерины Шульман (признана в России иностранным агентом). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Шульман заочно обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.
По данным прокуратуры, Шульман дважды в течение года привлекалась к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, она продолжила распространять материалы в интернете без маркировки иноагента. В отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Уголовное дело будет рассмотрено судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие обвиняемой, находящейся в розыске», — отметили в пресс-службе.
С начала военной операции на Украине в 2022 году Шульман проживает в Германии. Она продолжает вести свой ютуб-канал с анализом политической ситуации в России и выступает с лекциями по всему миру.
В апреле 2022 года Минюст присвоил ей статус иноагента. В марте 2025 года стало известно, что Шульман объявили в розыск.
В июле ее заочно арестовали на два месяца по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, а в ноябре — внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»