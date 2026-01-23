Прокуратура утвердила обвинение в отношении Екатерины Шульман

Екатерина Шульман (Фото: Екатерина Шульман / Telegram)

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу политолога Екатерины Шульман (признана в России иностранным агентом). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Шульман заочно обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

По данным прокуратуры, Шульман дважды в течение года привлекалась к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, она продолжила распространять материалы в интернете без маркировки иноагента. В отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Уголовное дело будет рассмотрено судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие обвиняемой, находящейся в розыске», — отметили в пресс-службе.

С начала военной операции на Украине в 2022 году Шульман проживает в Германии. Она продолжает вести свой ютуб-канал с анализом политической ситуации в России и выступает с лекциями по всему миру.

В апреле 2022 года Минюст присвоил ей статус иноагента. В марте 2025 года стало известно, что Шульман объявили в розыск.

В июле ее заочно арестовали на два месяца по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, а в ноябре — внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.