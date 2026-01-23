 Перейти к основному контенту
0

Трамп задал вопрос о глобальном потеплении на фоне прогноза о морозах

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о надвигающейся на большинство штатов волне холода вопросом о глобальном потеплении.

«Ожидается рекордная волна холода, которая затронет 40 штатов. Редко видели что-то подобное раньше. Не могли бы экологические повстанцы объяснить — что случилось с глобальным потеплением?» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп назвал тезисы об изменении климата «величайшим мошенничеством»
Общество

В сентябре 2025 года Трамп заявил, что предупреждения об изменении климата — это «величайшее мошенничество, когда-либо совершенное в мире».

Во время своего первого президентского срока Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Еще в ходе предвыборной кампании он неоднократно критиковал стремление США использовать программы по борьбе с глобальным потеплением. Теорию об изменении климата он называл аферой, которую «разработали китайцы», чтобы уничтожить американскую промышленность.

Персоны
Антонина Сергеева
Дональд Трамп глобальное потепление холода США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
