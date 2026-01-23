Трамп задал вопрос о глобальном потеплении на фоне прогноза о морозах

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о надвигающейся на большинство штатов волне холода вопросом о глобальном потеплении.

«Ожидается рекордная волна холода, которая затронет 40 штатов. Редко видели что-то подобное раньше. Не могли бы экологические повстанцы объяснить — что случилось с глобальным потеплением?» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В сентябре 2025 года Трамп заявил, что предупреждения об изменении климата — это «величайшее мошенничество, когда-либо совершенное в мире».

Во время своего первого президентского срока Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Еще в ходе предвыборной кампании он неоднократно критиковал стремление США использовать программы по борьбе с глобальным потеплением. Теорию об изменении климата он называл аферой, которую «разработали китайцы», чтобы уничтожить американскую промышленность.