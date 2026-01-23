WSJ узнала о возвращении Маска в политику после ссоры с Трампом

Маск возобновил финансирование республиканцев перед выборами в Конгресс, узнал WSJ. Он уже выделил на эти нужды $10 млн и разрабатывает стратегию привлечения голосов. Он сокращал помощь республиканцам после ссоры с Трампом

Илон Маск (Фото: Jim LoScalzo / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американский миллиардер Илон Маск активизировал свою политическую деятельность в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, который пройдут в ноябре 2026 года, пишет The Wall Street Journal.

Он вновь начал делать крупные пожертвования республиканцам и восстановил отношения с президентом Дональдом Трампом, говорится в статье. По данным издания, с начала года Маск уже направил $10 млн на поддержку выдвижения республиканца Нейта Морриса, претендующего на место сенатора от штата Кентукки после ухода Митча Макконнелла.

Стратегию миллиардера курирует его политтехнолог Крис Янг. Команда ведет переговоры с подрядчиками по цифровым кампаниям и агитации через сообщения, готовясь к возможной масштабной кампании, сказано в публикации.

Окончательное решение о формате его участия в избирательном процессе пока не принято, пишет газета. Маск рассматривает как финансирование через America PAC — комитет, созданный для поддержки избирательной кампании Трампа в 2024 году, так и вложения в другие комитеты и отдельные избирательные гонки. Сам комитет PAC связан с окружением вице-президента Джей Ди Вэнса, который, по данным источников, активно призывает Маска помочь партии сохранить контроль над Конгрессом. В фокусе — мобилизация сторонников Трампа, которые обычно голосуют только на президентских выборах.

При этом политические стратеги отмечают, что выборы 2026 года могут стать испытанием для республиканцев, поскольку исторически партия действующего президента чаще теряет места на промежуточных выборах, говорится в статье.

В 2024 году во время избирательной президентской кампании Маск потратил почти $300 млн на поддержку Трампа и республиканцев, став крупнейшим известным политическим донором в США. С июня 2025 года его пожертвования составили всего $42 млн.

Сокращение помощи республиканцам произошло после ссоры Маска и Трампа в июне прошлого года из-за критики бизнесмена в адрес «большого и прекрасного билля» — законопроекта главы Белого дома о госрасходах и налогах. Маск назвал поправки «мерзостью», а также заявил, что без него Трамп бы не выиграл выборы. В ответ Трамп пригрозил Маску сокращением госконтрактов и субсидий, без которых тому, по мнению республиканца, пришлось бы «закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку», и даже депортацией.

После этого Маск заявил о готовности создать собственную политическую партию. Но, как писал The Washington Post, миллиардер отказался от этой затеи под влиянием Вэнса, с которым поддерживает хорошие отношения.

Впервые Трампа и Маска заметили вместе после ссоры в сентябре на похоронах консервативного активиста Чарли Кирка. Позже, в ноябре, миллиардер был среди гостей на ужине Трампа в честь визита в США саудовского принца Мухаммеда бен Салмана.