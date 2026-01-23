 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Rendez-Vous ответила на обвинения по зарплатам на фоне тура в Куршевель

Rendez-Vous организовала тур для «друзей бренда» в Куршевель, вызвавший большой резонанс. Сотрудники сети пожаловались на низкие зарплаты. Ретейлер в ответ заявил, что зарплаты не сокращались
Фото: Rendez-Vous (Рандеву) / Telegram
Фото: Rendez-Vous (Рандеву) / Telegram

Сеть магазинов Rendez-Vous в ответ на обвинения сотрудников в сокращении зарплат на фоне пресс-тура в Куршевеле заявила, что зарплаты не снижались, а поездка была организована локальной командой бутика к его дню рождения. Об этом говорится в заявлении директора по внешним и внутренним коммуникациям Rendez-Vous Константина Тютрина, поступившем в РБК.

«Зарплаты не сокращались. Фиксированный оклад во всех магазинах был увеличен. Это означает, что гарантированная часть дохода у сотрудников стала выше», — сказал Тютрин.

Он пояснил, что изменилась система начисления процента от продаж. «Теперь переменная часть делится на две составляющие: личные продажи консультанта и общий результат магазина. Такой подход позволяет сохранить возможность хорошо зарабатывать на личных результатах и при этом поддерживает командную работу», — рассказал представитель обувного ретейлера.

Что касается пресс-тура, вызвавшего большой резонанс: по случаю дня рождения магазина команда пригласила коллег из России и партнеров бренда — инфлюенсеров с целью «выстроить более эффективное взаимодействие с партнерами».

«Rendez-Vous — компания с 25-летней историей и широкой географией. Уже 16 лет бренд работает за пределами России, в том числе в Куршевеле», — отметил Тютрин.

По его словам, бутик на альпийском курорте изначально открывался для работы с русскоязычными клиентами, сегодня подавляющая часть покупателей — из России.

Анастасия Ивлеева

У Rendez-Vous были проекты и в регионах России — в частности, в Краснодарском крае у компании есть собственная экоферма, где выращиваются овощи и фрукты, сообщил представитель бренда.

«Мы внимательно относимся к реакции аудитории и будем учитывать ее при планировании дальнейших проектов и форматов. Для нас важно подтверждать доверие не заявлениями, а реальной работой бренда — в сервисе, качестве и ежедневном опыте клиентов», — заключил Тютрин.

15 января Rendez-Vous в своем телеграм-канале сообщила, что пригласила «друзей бренда» в Альпы, чтобы отметить 25-летний юбилей бренда и 16-летие бутика в Куршевеле. Среди приглашенных — журналистка Ксения Собчак, стилист и телеведущий Александр Рогов, модель и блогер Ксения Шипилова, искусствовед и историк моды Анатоль Вовк, автор телеграм-канала «Табор» Павел Камин, модель Лена Перминова, Анастасия Полетаева, журналистка Мадонна Мур, блогер и модель Оксана Самойлова, Екатерина Минкевич и актриса Елизавета Базыкина. По случаю дня рождения Rendez-Vous состоялся гала-ужин.

На фоне звездной вечеринки сотрудники сети пожаловались на низкие зарплаты и сокращения. Как рассказала РЕН ТВ сотрудница отдела бренда в Москве, в столичных магазинах с лета начали массово сокращать зарплаты, а недовольных просят уволиться.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы судебных приставов, против компании с 2022 года было возбуждено 14 исполнительных производств, семь из них — с конца декабря 2025 года по 21 января. По четырем из них взыскивается более 212,5 тыс. руб. Речь идет о взысканиях имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

