 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Спикер петербургского парламента назвал неизбежным платный въезд в центр

Фото: Дмитрий Ловетцкий / AP / ТАСС
Фото: Дмитрий Ловетцкий / AP / ТАСС

Перспектива введения платного въезда автомобилей в центр города — дискуссионная, но для больших мегаполисов, как показывает мировая практика, неизбежная, заявил в интервью ТАСС председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Спикер пояснил, что для Петербурга как города-памятника вопрос логистики имеет особое значение: нагрузка множества автомобилей на дороги в историческом центре означает и «огромную нагрузку на бюджет». «Для нас важно эту нагрузку снизить», — добавил Бельский.

Бельский не впервые выступает на тему введения платного въезда в центр Петербурга: в 2025 году в интервью изданию «Деловой Петербург» он аргументировал введение в том числе сходством города с европейской столицей: «Мы по своей структуре города очень похожи на Стокгольм, в котором это уже реализовано». Тогда же спикер прогнозировал ввод платного въезда в Петербурге в течение пяти лет.

В Госдуме передумали вводить платный въезд в города России
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Возможность запуска платного доступа автомобилей в центр города активно обсуждалась на федеральном уровне в прошлом десятилетии. В 2016 году Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность введения платного въезда в некоторые районы городов России.

Однако проект вызвал дискуссию среди депутатов и в 2017 году названную норму из него убрали.

Позднее, в 2021 году, мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК рассказал, что власти пока не планируют взимать плату за въезд в центр столицы, пояснив, что «критичности с дорожной ситуацией нет». В том же году Министерство транспорта заявило, что идея платного въезда на определенные дороги Москвы и Подмосковья может быть реализована только в отдаленной перспективе — «за горизонтом 2030 года».

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Санкт-Петербург платный въезд транспорт
Материалы по теме
Пробки в Москве впервые за год достигли 10 баллов
Общество
Глава Минтранса заявил, что руль и педали станут экзотикой через 20 лет
Общество
Минтранс предложил закрепить в законе понятие «удаленный водитель»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Биржевая цена платины обновила исторический максимум Экономика, 15:45
Спикер петербургского парламента назвал неизбежным платный въезд в центр Общество, 15:41
Стало известно, сколько кредиторы требуют с дистрибьютора TFN Технологии и медиа, 15:38
Прокуратура утвердила обвинение в отношении Екатерины Шульман Политика, 15:36
WSJ узнала о возвращении Маска в политику после ссоры с Трампом Политика, 15:35
Чем известен глава украинской переговорной делегации Умеров 15:35
ТЭС: что это такое и как работают тепловые электростанции База знаний, 15:34
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
В Красноярске ветерана ВОВ поздравили со 100-летием Общество, 15:29
TikTok закрыл сделку для продолжения работы в США Общество, 15:23
Британия заявила о слежке за российскими кораблями в Ла-Манше Политика, 15:22
РФС и «Спартак» проведут матч легенд памяти Никиты Симоняна Спорт, 15:21
Аналитики оценили продажи новостроек в России в 2025 году Недвижимость, 15:20
Что известно о главе российской делегации на переговорах в ОАЭ Костюкове 15:20