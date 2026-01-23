Спикер петербургского парламента назвал неизбежным платный въезд в центр
Перспектива введения платного въезда автомобилей в центр города — дискуссионная, но для больших мегаполисов, как показывает мировая практика, неизбежная, заявил в интервью ТАСС председатель Законодательного собрания Александр Бельский.
Спикер пояснил, что для Петербурга как города-памятника вопрос логистики имеет особое значение: нагрузка множества автомобилей на дороги в историческом центре означает и «огромную нагрузку на бюджет». «Для нас важно эту нагрузку снизить», — добавил Бельский.
Бельский не впервые выступает на тему введения платного въезда в центр Петербурга: в 2025 году в интервью изданию «Деловой Петербург» он аргументировал введение в том числе сходством города с европейской столицей: «Мы по своей структуре города очень похожи на Стокгольм, в котором это уже реализовано». Тогда же спикер прогнозировал ввод платного въезда в Петербурге в течение пяти лет.
Возможность запуска платного доступа автомобилей в центр города активно обсуждалась на федеральном уровне в прошлом десятилетии. В 2016 году Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность введения платного въезда в некоторые районы городов России.
Однако проект вызвал дискуссию среди депутатов и в 2017 году названную норму из него убрали.
Позднее, в 2021 году, мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК рассказал, что власти пока не планируют взимать плату за въезд в центр столицы, пояснив, что «критичности с дорожной ситуацией нет». В том же году Министерство транспорта заявило, что идея платного въезда на определенные дороги Москвы и Подмосковья может быть реализована только в отдаленной перспективе — «за горизонтом 2030 года».
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»