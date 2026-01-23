Спикер петербургского парламента назвал неизбежным платный въезд в центр

Фото: Дмитрий Ловетцкий / AP / ТАСС

Перспектива введения платного въезда автомобилей в центр города — дискуссионная, но для больших мегаполисов, как показывает мировая практика, неизбежная, заявил в интервью ТАСС председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Спикер пояснил, что для Петербурга как города-памятника вопрос логистики имеет особое значение: нагрузка множества автомобилей на дороги в историческом центре означает и «огромную нагрузку на бюджет». «Для нас важно эту нагрузку снизить», — добавил Бельский.

Бельский не впервые выступает на тему введения платного въезда в центр Петербурга: в 2025 году в интервью изданию «Деловой Петербург» он аргументировал введение в том числе сходством города с европейской столицей: «Мы по своей структуре города очень похожи на Стокгольм, в котором это уже реализовано». Тогда же спикер прогнозировал ввод платного въезда в Петербурге в течение пяти лет.

Возможность запуска платного доступа автомобилей в центр города активно обсуждалась на федеральном уровне в прошлом десятилетии. В 2016 году Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность введения платного въезда в некоторые районы городов России.

Однако проект вызвал дискуссию среди депутатов и в 2017 году названную норму из него убрали.

Позднее, в 2021 году, мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК рассказал, что власти пока не планируют взимать плату за въезд в центр столицы, пояснив, что «критичности с дорожной ситуацией нет». В том же году Министерство транспорта заявило, что идея платного въезда на определенные дороги Москвы и Подмосковья может быть реализована только в отдаленной перспективе — «за горизонтом 2030 года».