Эстонию лишили ЧЕ по фехтованию из-за отказа давать визы россиянам
Международная федерация фехтования (FIE) лишила Эстонию права провести чемпионат Европы 2026 года из-за отказа во въезде в страну для россиян и белорусов. Об этом газете Ohtuleht рассказал генеральный секретарь Эстонского союза фехтования Айвар Паалберг.
«Решение было принято еще 14 января, но нас уведомили об этом только сегодня», — сказал Паалберг.
Delfi пишет, что турнир перенесен во французский город Антони, под Парижем. Чемпионат Европы пройдет с 16 по 21 июня.
О том, что чемпионат Европы может быть перенесен из Эстонии, сообщалось в начале года. Как писала ERR, FIE требовала от властей письменных гарантий допуска спортсменов, однако Эстония заявила, что не сможет дать это подтверждение. Вице-канцлер Министерства культуры по вопросам спорта Райдо Митт говорил, что Эстония не станет выдавать визы российским и белорусским спортсменам.
Российские и белорусские спортсмены выступают на турнирах FIE в нейтральном статусе. 23 декабря международная федерация допустила юниоров из двух стран к соревнованиям с национальным флагом и гимном.
