Мирра Андреева поспорит с украинкой за выход в 1/4 финала Australian Open
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 18-летняя россиянка, восьмая сеяная, победила румынку Елену-Габриэлу Русе, 79-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.
В 1/8 финала Андреева сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA).
Россиянка третий раз подряд дошла на Australian Open до четвертого круга. В прошлом году на этой стадии она уступила белоруске Арине Соболенко, в позапрошлом — чешке Барборе Крейчиковой.
Андреева занимает седьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA в одиночном разряде.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
