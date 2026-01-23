Мирра Андреева поспорит с украинкой за выход в 1/4 финала Australian Open

 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,55 x 4,05 2 6,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вулверхэмптон 1 1,22 x 6,7 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Ливерпуль 1 3,8 x 3,9 2 1,88 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Вильярреал Реал 1 3,35 x 3,85 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,5 x 3,75 2 2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 2,07 x 3,15 2 4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,75 x 2,9 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,26 x 65 2 4,05
Андреева вышла в 4-й круг Australian Open, где сыграет с украинкой Свитолиной
Российская теннисистка третий год подряд вышла в четвертый круг Australian Open. Она победила румынку Елену-Габриэлу Русе, ее следующей соперницей станет первая ракетка Украины Элина Свитолина
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 18-летняя россиянка, восьмая сеяная, победила румынку Елену-Габриэлу Русе, 79-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.

В 1/8 финала Андреева сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA).

Россиянка третий раз подряд дошла на Australian Open до четвертого круга. В прошлом году на этой стадии она уступила белоруске Арине Соболенко, в позапрошлом — чешке Барборе Крейчиковой.

Андреева занимает седьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA в одиночном разряде.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.

Иван Витченко
теннис Мирра Андреева Australian Open Элина Свитолина
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
