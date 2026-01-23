Мирра Андреева поспорит с украинкой за выход в 1/4 финала Australian Open

Андреева вышла в 4-й круг Australian Open, где сыграет с украинкой Свитолиной

Российская теннисистка третий год подряд вышла в четвертый круг Australian Open. Она победила румынку Елену-Габриэлу Русе, ее следующей соперницей станет первая ракетка Украины Элина Свитолина

Мирра Андреева (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 18-летняя россиянка, восьмая сеяная, победила румынку Елену-Габриэлу Русе, 79-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.

В 1/8 финала Андреева сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA).

Россиянка третий раз подряд дошла на Australian Open до четвертого круга. В прошлом году на этой стадии она уступила белоруске Арине Соболенко, в позапрошлом — чешке Барборе Крейчиковой.

Андреева занимает седьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA в одиночном разряде.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.