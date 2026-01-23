Бублик впервые в карьере вышел в четвертый круг Australian Open
Казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертый круг турнира Australian Open.
В матче третьего круга Бублик обыграл 62-ю ракетку мира аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4.
Следующим соперником 28-летнего теннисиста станет австралиец Алекс де Минаур (шестой номер рейтинга ATP).
Бублик занимает десятую строчку в мировом рейтинге, на его счету девять титулов ATP. Лучшим результатом спортсмена в одиночном разряде на турнире Australian Open был выход во второй круг (2017, 2021, 2022).
Бублик родился в Гатчине и до 2016 года представлял Россию.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
