Бублик впервые в карьере вышел в четвертый круг Australian Open

Александр Бублик (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертый круг турнира Australian Open.

В матче третьего круга Бублик обыграл 62-ю ракетку мира аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4.

Следующим соперником 28-летнего теннисиста станет австралиец Алекс де Минаур (шестой номер рейтинга ATP).

Бублик занимает десятую строчку в мировом рейтинге, на его счету девять титулов ATP. Лучшим результатом спортсмена в одиночном разряде на турнире Australian Open был выход во второй круг (2017, 2021, 2022).

Бублик родился в Гатчине и до 2016 года представлял Россию.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.