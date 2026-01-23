 Перейти к основному контенту
Бублик впервые в карьере вышел в четвертый круг Australian Open

Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертый круг Australian Open
В третьем круге Бублик обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4
Александр Бублик
Александр Бублик (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертый круг турнира Australian Open.

В матче третьего круга Бублик обыграл 62-ю ракетку мира аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4.

Следующим соперником 28-летнего теннисиста станет австралиец Алекс де Минаур (шестой номер рейтинга ATP).

Бублик занимает десятую строчку в мировом рейтинге, на его счету девять титулов ATP. Лучшим результатом спортсмена в одиночном разряде на турнире Australian Open был выход во второй круг (2017, 2021, 2022).

Бублик родился в Гатчине и до 2016 года представлял Россию.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Рената Утяева
теннис Александр Бублик
