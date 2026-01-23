Что такое баррель нефти: сколько это в литрах, тоннах и бензине

Фото: Pollimag / Shutterstock

Содержание:

Баррель нефти — одна из самых узнаваемых единиц измерения в мировой экономике. Именно в баррелях до сих пор считают добычу, запасы и цену нефти, от которых зависят бюджеты стран, инфляция и стоимость топлива. В этой статье разберем, что такое баррель нефти, почему он равен 159 л, из-за чего в тонне российской нефти меньше баррелей, чем в арабской, и сколько бензина получается из одного барреля нефти на практике.

Что такое баррель нефти, почему он равен 159 л

Баррель нефти — это стандартная единица объема сырой нефти, равная 42 американским галлонам, или примерно 159 л. Сегодня баррель существует только как расчетная величина: физические бочки (barrel) давно не используются ни для хранения, ни для перевозки нефти.

Исторически стандарт появился в конце XIX века в США. Нефтяники Пенсильвании договорились использовать винную бочку типа tierce объемом 40 галлонов и добавили еще два галлона «на утечку и потери». Так закрепился формат 42 галлона, который позже стал отраслевым стандартом. С тех пор barrel перестал быть тарой и превратился в универсальный язык нефтяного рынка.

Именно поэтому, отвечая на вопрос, сколько литров в барреле нефти, всегда говорят об одном и том же значении — около 159 л, независимо от страны добычи и сорта нефти.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Перевод баррелей в тонны: таблица коэффициентов

Ключевая сложность в расчетах заключается в том, что баррель — это единица измерения объема, а тонна — массы. Плотность нефти различается в зависимости от сорта: легкая нефть занимает больший объем при том же весе, тяжелая — меньший. Отсюда и разница в коэффициентах расчета.

Простой конвертер выглядит так:

Сорт нефти Баррелей в 1 тонне Марка Brent ~7,6 барр./т Марка Urals ~7,3 барр./т

Это объясняет, почему в отчетах можно увидеть, что в тонне арабской или североморской нефти баррелей больше, чем в тонне российской смеси Urals. Когда обсуждают, какой баррель нефти имеет вес, важно понимать: вес одного барреля не фиксирован и зависит от плотности конкретного сорта.

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Сколько бензина получается из барреля нефти

Один баррель нефти — это около 159 л сырья, но на выходе нефтепереработки получается целая корзина продуктов. Обсуждение, сколько бензина получается из барреля нефти, касается лишь части этого набора.

В среднем из одного барреля можно получить:

70–85 л бензина (в зависимости от глубины переработки НПЗ),

дизельное топливо,

авиационный керосин,

мазут и судовое топливо,

гудрон и битум,

сжиженные газы и нефтехимическое сырье.

При этом действует так называемый эффект Processing Gain: суммарный объем нефтепродуктов часто оказывается больше исходных 159 л. Это связано с крекингом и добавлением компонентов, которые увеличивают выход светлых фракций. Поэтому решение задачи, сколько бензина получается из барреля нефти, всегда имеет диапазон, а не точную цифру.

Цена барреля нефти: исторический максимум и влияние на рынок

Цена барреля нефти — один из главных ориентиров мировой экономики. Исторический максимум в номинальном выражении был зафиксирован в 2008 году, когда котировки поднимались выше $140 за баррель нефти Brent.

Баррель стал своеобразной валютой энергетики. Его стоимость напрямую влияет на транспортные расходы, себестоимость товаров и в конечном счете на инфляцию.

Стоимость барреля нефти связана и с геополитикой. Эта связь проявляется в том, что цена реагирует не столько на физический дефицит сырья, сколько на ожидания и политические сигналы. Например, в 2022 году баррель резко дорожал на фоне российской военной операции на Украине и введения западных санкций против России.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Страны — лидеры по добыче нефти

Чтобы понять масштаб влияния термина «баррель нефти» в мировой экономике, важно смотреть на объемы добычи именно в баррелях в сутки. По состоянию на 2025 год крупнейшими производителями сырой нефти, по данным Energy Institute, оставались:

США — крупнейший в мире производитель, с добычей порядка 20–21 млн баррелей нефти в день, что составляет более 20% глобального объема.

Саудовская Аравия — один из главных экспортеров, с ежедневной добычей примерно 10,8–11,2 млн баррелей нефти, значительно влияет на баланс предложения в регионе Персидского залива.

Россия — стабильно входит, с добычей около 10,7–10,8 млн баррелей в сутки, в тройку лидеров, составляя значительную долю мирового предложения.

В этих показателях баррель нефти не абстрактная величина, а базовая единица, через которую измеряются масштабы добычи и влияние стран на работу энергетического рынка, международную торговлю и глобальные цены.

Вопросы и ответы

Сколько литров в одном барреле нефти?

Один баррель нефти равен примерно 159 л. Это фиксированный международный стандарт, который не меняется ни в зависимости от страны, ни от сорта нефти. Именно поэтому цены на нефть по всему миру сопоставимы — речь всегда идет об одном и том же объеме.

Какова масса барреля нефти в килограммах?

Масса барреля зависит от плотности нефти. В среднем он составляет примерно 134,6 кг. Легкие сорта обладают меньшей массой, тяжелые — большей. Из-за этой разницы в одной тонне легкой нефти всегда больше баррелей, чем в тонне тяжелой.

Почему нефть измеряют в баррелях, а не в литрах?

Так сложилось исторически еще с XIX века, когда нефть торговали бочками стандартного объема. Со временем баррель стал универсальной расчетной единицей для мировой торговли, статистики и биржевых котировок — он удобнее при работе с миллионами баррелей в сутки, чем с литрами.

Что означает сокращение BBL?

BBL — это биржевое обозначение барреля нефти, которое используется в контрактах, отчетах и аналитике. Сокращение BBL исторически связывают с обозначением blue barrel и тем, что в начале нефтяной торговли в США стандартные бочки для нефти красили в синий цвет, чтобы отличать их от бочек для воды, алкоголя и других жидкостей. Сегодня баррель нефти — это исключительно расчетная единица, а не физическая тара.