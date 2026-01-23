 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
База знаний⁠,
0

Что такое баррель нефти: сколько это в литрах, тоннах и бензине

Фото: Pollimag / Shutterstock
Фото: Pollimag / Shutterstock

Содержание:

Баррель нефти — одна из самых узнаваемых единиц измерения в мировой экономике. Именно в баррелях до сих пор считают добычу, запасы и цену нефти, от которых зависят бюджеты стран, инфляция и стоимость топлива. В этой статье разберем, что такое баррель нефти, почему он равен 159 л, из-за чего в тонне российской нефти меньше баррелей, чем в арабской, и сколько бензина получается из одного барреля нефти на практике.

Что такое баррель нефти, почему он равен 159 л

Баррель нефти — это стандартная единица объема сырой нефти, равная 42 американским галлонам, или примерно 159 л. Сегодня баррель существует только как расчетная величина: физические бочки (barrel) давно не используются ни для хранения, ни для перевозки нефти.

Исторически стандарт появился в конце XIX века в США. Нефтяники Пенсильвании договорились использовать винную бочку типа tierce объемом 40 галлонов и добавили еще два галлона «на утечку и потери». Так закрепился формат 42 галлона, который позже стал отраслевым стандартом. С тех пор barrel перестал быть тарой и превратился в универсальный язык нефтяного рынка.

Именно поэтому, отвечая на вопрос, сколько литров в барреле нефти, всегда говорят об одном и том же значении — около 159 л, независимо от страны добычи и сорта нефти.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Перевод баррелей в тонны: таблица коэффициентов

Ключевая сложность в расчетах заключается в том, что баррель — это единица измерения объема, а тонна — массы. Плотность нефти различается в зависимости от сорта: легкая нефть занимает больший объем при том же весе, тяжелая — меньший. Отсюда и разница в коэффициентах расчета.

Простой конвертер выглядит так:

Сорт нефти Баррелей в 1 тонне
Марка Brent ~7,6 барр./т
Марка Urals ~7,3 барр./т

Это объясняет, почему в отчетах можно увидеть, что в тонне арабской или североморской нефти баррелей больше, чем в тонне российской смеси Urals. Когда обсуждают, какой баррель нефти имеет вес, важно понимать: вес одного барреля не фиксирован и зависит от плотности конкретного сорта.

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Сколько бензина получается из барреля нефти

Один баррель нефти — это около 159 л сырья, но на выходе нефтепереработки получается целая корзина продуктов. Обсуждение, сколько бензина получается из барреля нефти, касается лишь части этого набора.

Что такое нефтепереработка
База знаний
Фото:Дмитрий Верхоробин / ТАСС

В среднем из одного барреля можно получить:

  • 70–85 л бензина (в зависимости от глубины переработки НПЗ),

  • дизельное топливо,

  • авиационный керосин,

  • мазут и судовое топливо,

  • гудрон и битум,

  • сжиженные газы и нефтехимическое сырье.

При этом действует так называемый эффект Processing Gain: суммарный объем нефтепродуктов часто оказывается больше исходных 159 л. Это связано с крекингом и добавлением компонентов, которые увеличивают выход светлых фракций. Поэтому решение задачи, сколько бензина получается из барреля нефти, всегда имеет диапазон, а не точную цифру.

Цена барреля нефти: исторический максимум и влияние на рынок

Цена барреля нефти — один из главных ориентиров мировой экономики. Исторический максимум в номинальном выражении был зафиксирован в 2008 году, когда котировки поднимались выше $140 за баррель нефти Brent.

Баррель стал своеобразной валютой энергетики. Его стоимость напрямую влияет на транспортные расходы, себестоимость товаров и в конечном счете на инфляцию.

Стоимость барреля нефти связана и с геополитикой. Эта связь проявляется в том, что цена реагирует не столько на физический дефицит сырья, сколько на ожидания и политические сигналы. Например, в 2022 году баррель резко дорожал на фоне российской военной операции на Украине и введения западных санкций против России.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Страны — лидеры по добыче нефти

Чтобы понять масштаб влияния термина «баррель нефти» в мировой экономике, важно смотреть на объемы добычи именно в баррелях в сутки. По состоянию на 2025 год крупнейшими производителями сырой нефти, по данным Energy Institute, оставались:

  • США — крупнейший в мире производитель, с добычей порядка 20–21 млн баррелей нефти в день, что составляет более 20% глобального объема.

  • Саудовская Аравия — один из главных экспортеров, с ежедневной добычей примерно 10,8–11,2 млн баррелей нефти, значительно влияет на баланс предложения в регионе Персидского залива.

  • Россия — стабильно входит, с добычей около 10,7–10,8 млн баррелей в сутки, в тройку лидеров, составляя значительную долю мирового предложения.

В этих показателях баррель нефти не абстрактная величина, а базовая единица, через которую измеряются масштабы добычи и влияние стран на работу энергетического рынка, международную торговлю и глобальные цены.

Вопросы и ответы

Сколько литров в одном барреле нефти?
Один баррель нефти равен примерно 159 л. Это фиксированный международный стандарт, который не меняется ни в зависимости от страны, ни от сорта нефти. Именно поэтому цены на нефть по всему миру сопоставимы — речь всегда идет об одном и том же объеме.

Какова масса барреля нефти в килограммах?

Масса барреля зависит от плотности нефти. В среднем он составляет примерно 134,6 кг. Легкие сорта обладают меньшей массой, тяжелые — большей. Из-за этой разницы в одной тонне легкой нефти всегда больше баррелей, чем в тонне тяжелой.

Почему нефть измеряют в баррелях, а не в литрах?
Так сложилось исторически еще с XIX века, когда нефть торговали бочками стандартного объема. Со временем баррель стал универсальной расчетной единицей для мировой торговли, статистики и биржевых котировок — он удобнее при работе с миллионами баррелей в сутки, чем с литрами.

Что означает сокращение BBL?
BBL — это биржевое обозначение барреля нефти, которое используется в контрактах, отчетах и аналитике. Сокращение BBL исторически связывают с обозначением blue barrel и тем, что в начале нефтяной торговли в США стандартные бочки для нефти красили в синий цвет, чтобы отличать их от бочек для воды, алкоголя и других жидкостей. Сегодня баррель нефти — это исключительно расчетная единица, а не физическая тара. 

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Сергей Забелин
баррель нефть
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 17:13
Мирра Андреева повторила достижение Винус Уильямс на Australian Open Спорт, 17:18
Богомолов заявил о намерении остаться во главе Театра на Малой Бронной Общество, 17:12
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Орбан заявил, что Зеленский «перешел черту» в Давосе Политика, 16:59
СК заявил о причастности мошенников к пропаже подростка под Красноярском Общество, 16:59
Мосбиржа приостановит торги акциями «Фикс Прайс» из-за обратного сплита Инвестиции, 16:55
Путин не исключил похолодания вместо глобального потепления Общество, 16:55
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Контрольный матч клуба РПЛ на сборах в Турции отменили из-за дождей Спорт, 16:53
Суд попросили арестовать охранников ТЦ по обвинению в убийстве покупателя Общество, 16:51
За год в Москве провели более 200 тыс. операций без долгой госпитализации Город, 16:49
Стиль лидерства: 7 подходов управления по модели Танненбаума–Шмидта Образование, 16:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Жителя Владимира осудили на 3,5 года за призывы к терактам против военных Политика, 16:43
Иран раскрыл количество погибших при протестах Политика, 16:39