Марочные выборы

Эксперты КГИ сочли неэффективной отмену открепительных удостоверений при голосовании

Отмена открепительных удостоверений перед выборами не помешает фальсификациям, говорится в докладе Комитета гражданских инициатив. Реформа законодательства не исключит «карусели» и принуждение к голосованию, считают эксперты

Алексей Кудрин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Без открепительных с «каруселями»

В сентябре на губернаторских, региональных и местных выборах состоится первое голосование без открепительных удостоверений. Но их отмена не помешает массовым фальсификациям, говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, эксперты которого проанализировали изменения избирательного законодательства; с докладом ознакомился РБК. Авторами доклада стали эксперты КГИ Аркадий Любарев и Александр Кынев.

Закон сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова, отменяющий открепительные удостоверения, вступил в силу в начале июня этого года. Согласно документу, чтобы проголосовать без открепительного, избиратель должен подать заявление в местный избирком, на сайт госуслуг или через МФЦ не позднее чем за пять и не ранее 45 дней до выборов и указать, на каком участке планирует голосовать. Второй вариант голосования без открепительных позволяет подать заявление в территориальную избирательную комиссию (ТИК) или участковую избирательную комиссию (УИК) тем, кто не знает, где он окажется в день голосования. Такое заявление можно подать только в последние четыре дня до голосования. В этом случае избиратель может проголосовать на любом участке, который поддерживает такое голосование. Их количество — это в среднем около 13% от общего числа участков в стране — определяет ЦИК.

Закон Клишаса и Широкова предлагался и принимался как одна из форм борьбы с «каруселями» (нарушение, при котором одни и те же участники голосования участвуют в нем многократно и расписываются за избирателей, не пришедших на выборы). Этот вид фальсификации был популярен в нескольких выборных кампаниях последних лет: так, в 2011 году в ходе выборов в Госдуму только в Москве было зафиксировано 40 «каруселей».

Чтобы исключить такие нарушения, авторы закона предложили помечать заявления тех, кто открепляется за несколько дней до голосования, специальными марками с уникальными номерами. Клеить марки, согласно закону Клишаса и Широкова, должны члены избирательных комиссий. Но эксперты уверены, что маркировка не поможет. «Избиратель все равно сможет получить вместо открепительного заявление с маркой и поехать на другой участок, чтобы проголосовать, — отметил в разговоре с РБК один из авторов доклада, Аркадий Любарев. — Это даже проще, если открепляться: тогда из списка на одном участке избирателя вычеркнут, а в другой до самого голосования не внесут, это почва для нарушений».

Сокращение участков

Чтобы снизить риск фальсификаций, количество участков, на которых возможно голосование без предварительной записи, нужно уменьшить, считают эксперты КГИ. По их мнению, такие участки должны находиться друг от друга на значительном расстоянии, чтобы избиратель не мог легко добраться от одного участка до другого.

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Нужно уменьшить и количество выпущенных марок, которых, по данным экспертов, ЦИК планирует выпустить около 400 тыс.: чем больше их будет, тем больше вероятность кражи марок и их последующего использования для фальсификаций, делают вывод авторы доклада.

ЦИК не смог оперативно прокомментировать выводы доклада для РБК.

Закон повышения явки

Введение марок вместо открепительных действительно не решит проблему «каруселей», заявил РБК сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. «При сговоре с членами комиссий можно голосовать и по маркам, предъявив свой паспорт, и проголосовав за другого избирателя обычным образом», — отметил он.

В целом, по словам Любарева, закон направлен скорее не на борьбу с нарушениями, а на повышение явки. Если ранее для открепления нужно было посетить избирком по месту регистрации, то теперь для этого достаточно электронного заявления. Это привлечет около 2% избирателей, которые раньше не голосовали из-за того, что живут не там, где зарегистрированы, говорится в докладе.

Решение всех проблем

С экспертами КГИ не согласен один из авторов закона, член комитета Совфеда по федеративному устройству Анатолий Широков. В разговоре с РБК он заявил, что сейчас с точки зрения законодательства «сделано очень многое, если не все, для борьбы с нарушениями».

«Это не идеальная, но близкая к идеалу ситуация, когда чистота и прозрачность избирательной системы на высоте. Доверие к ЦИКу растет, а это значит, что нарушений станет меньше», — сказал он. Он убежден, что закон об отмене открепительных и введении марок решает все приводящие к нарушениям процедурные вопросы.

Фото: Владимир Ламзин / ТАСС

Благодаря принятому закону сенаторов Клишаса и Широкова и предвыборной работе ЦИКа количество нарушений на сентябрьских выборах должно уменьшиться в разы, заявил РБК председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов. «Это касается и отмены открепительных: если раньше эти листы можно было передавать пачками, то каждая марка уникальна, с ней так не получится, — подчеркнул он. — Думаю, что, хотя сейчас избирательное законодательство России и нельзя назвать полностью идеальным, благодаря этому закону было значительно повышено его качество».

Технические средства

Если бы чиновники и сенаторы поставили цель избежать фальсификаций, они могли бы оснастить комиссии техническими средствами, которые позволяют идентифицировать избирателей, полагает политтехнолог Вячеслав Смирнов. «Вы приходите на участок, прикладываете паспорт к сканеру и отпечаток своего пальца к детектору, и вас идентифицируют как вас. Это надежно», — привел пример РБК Смирнов.

Однако покупка таких сканеров обошлась бы бюджету очень дорого, уточнил Мельконьянц. «К тому же это потребует тотального дактилоскопирования граждан, а это очень сложно, как и предложение сканировать всем сетчатку глаз», — добавил он.