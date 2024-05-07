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Агент заявил, что Дзюба полон сил и не планирует заканчивать с футболом

Агент Дзюбы: заканчивать с футболом Артем не планирует, он полон сил
Представитель футболиста «Локомотива» Леонид Гольдман заявил, что предложения Дзюбе поступают уже сейчас, но все решения будут приниматься летом, после завершения сезона
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не собирается завершать карьеру в ближайшее время, заявил «Матч ТВ» представитель футболиста Леонид Гольдман.

«Заканчивать с футболом он не планирует, полон сил и новых вызовов. Летом будем решать, как действовать. Какие-то предложения поступают уже сейчас, но решили с Артемом, что все обсуждения на данную тему после сезона», — сказал Гольдман.

Агент Дзюбы заявил о решении «Локомотива» списать футболиста со счетов
Спорт
Артем Дзюба

35-летний Дзюба после зимней паузы в чемпионате России потерял место в основе «Локомотива» и не всегда выходит даже на замену.

Всего в нынешнем сезоне Дзюба в составе «Локомотива» отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 26 играх во всех турнирах. Его контракт завершается в конце сезона.

Ранее «Чемпионат» писал, что Дзюба может перейти в «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий, тульский «Арсенал», «Химки» или «Родину».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Локомотив Москва Артём Дзюба

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

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принять участие

12+

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