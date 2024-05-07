Агент Дзюбы: заканчивать с футболом Артем не планирует, он полон сил

Агент заявил, что Дзюба полон сил и не планирует заканчивать с футболом

Представитель футболиста «Локомотива» Леонид Гольдман заявил, что предложения Дзюбе поступают уже сейчас, но все решения будут приниматься летом, после завершения сезона

Артем Дзюба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не собирается завершать карьеру в ближайшее время, заявил «Матч ТВ» представитель футболиста Леонид Гольдман.

«Заканчивать с футболом он не планирует, полон сил и новых вызовов. Летом будем решать, как действовать. Какие-то предложения поступают уже сейчас, но решили с Артемом, что все обсуждения на данную тему после сезона», — сказал Гольдман.

35-летний Дзюба после зимней паузы в чемпионате России потерял место в основе «Локомотива» и не всегда выходит даже на замену.

Всего в нынешнем сезоне Дзюба в составе «Локомотива» отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 26 играх во всех турнирах. Его контракт завершается в конце сезона.

Ранее «Чемпионат» писал, что Дзюба может перейти в «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий, тульский «Арсенал», «Химки» или «Родину».