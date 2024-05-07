Новым директором ОКБ имени Микояна стал Алексей Матвеев

Алексей Матвеев (Фото: uacrussia.ru)

Новым директором опытно-конструкторского бюро (ОКБ) имени А.И.Микояна Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») назначен Алексей Матвеев, сообщила пресс-служба ОАК.

Андрей Недосекин, который ранее занимал эту должность, продолжит работу в бюро в качестве заместителя директора, уточнили в госкорпорации.

Решение о смене руководителя ОКБ приняли в рамках корпоративной трансформации ОАК, пояснили в организации.

Важной частью этого процесса служит объединение компетенций ведущих авиационных школ в области оперативно-тактической авиации, отметили в компании.

«При сохранении двух продуктовых брендов, Су и МиГ, ОАК внедряет решения, направленные на достижение наибольшего синергетического эффекта», — сказано в заявлении.

Матвеев до назначения директором ОКБ имени А.И.Микояна занимал должность заместителя директора ОКБ «Сухой» по проектированию — начальника конструкторского бюро. Он имеет «значительный опыт работы в авиастроении», полагают в ОАК.

ОКБ им. А.И.Микояна как самостоятельное подразделение было создано в 1939 году на базе авиазавода № 1 им. Авиахима. Тогда оно называлось опытно-конструкторским отделом. Его возглавил брат наркома внешней торговли СССР Артем Микоян.

Матвеев окончил Московский авиационный институт в 1995 году. Сразу после окончания вуза начал работу в ОКБ «Сухой».