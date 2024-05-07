Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительства после инаугурации главы правительства, документ опубликован на Федеральном портале правовых актов.

Президент поручил действующему составу кабинета министров исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

«Постановляю: правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового правительства Российской Федерации», — говорится в указе. Документ вступил в силу со дня его подписания, то есть с 7 мая 2024 года.

Путин в пятый раз вступил в должность президента России. На выборах, которые прошли в марте, он набрал 87,28% голосов избирателей.

Отставка правительства после вступления в должность избранного президента предусмотрена ст. 116 Конституции. Теперь Путин в двухнедельный срок должен внести в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра.

В Кремле ранее уточнили, что Путин может предложить кандидатуру на пост премьер-министра в день инаугурации. До формирования нового состава кабинета министры и вице-премьеры продолжают работу в статусе исполняющих обязанности.

Новое правительство будет утверждать Госдума, а затем назначать президент. Глав некоторых министерств — Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД — назначат после консультаций с Советом Федерации.