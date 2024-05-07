Кондитеры предупредили торговые сети об очередном подорожании шоколада

Производители шоколадных изделий вновь предупредили ретейлеров о повышении цен на свою продукцию от 10 до 20%. В третий раз за год подняли цены на 20–50% и поставщики промышленного шоколада на фоне рекордного подорожания какао

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Поставщики шоколадных изделий — от плитки и батончиков до конфет — предупредили торговые сети о повышении цен на 10–20%, сообщили два источника РБК на продовольственном рынке. В курсе о повышении цен и в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». Из-за серьезного удорожания какао-бобов поставщики пытаются корректировать отпускные цены на шоколадные изделия, объяснил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков: «Это вынужденная мера, так как шоколадные фабрики столкнулись с беспрецедентным ростом себестоимости».

Эксперт пояснил, что, несмотря на то что цены на какао на бирже растут весь год и стали рекордными за последние 47 лет, некоторые поставщики повысят цены впервые в текущем году: до этого они старались сдерживать рост за счет собственных ресурсов, в том числе запасов сырья, приобретенного по старой цене. Другие поставщики стремятся корректировать отпускные цены плавно, если розничная торговля принимает эти изменения, отметил собеседник РБК.

РБК направил запрос ретейлерам «Магнит», «Верный», «Азбука вкуса», «Вкусвилл», X5 Group, Metro C&C. В торговой сети «Лента» отказались от комментариев.

Кто и на сколько повышает цены

Постепенно повышать цены на шоколадные изделия на 15–20% в ближайшее время планирует и основательница «Шоколадной лаборатории E-O Chocolate» Елена Овсянникова. Она пояснила, что в конце апреля 2024 года производитель шоколадных масс ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша» предупредил о повышении цен на 20–50% с 1 мая 2024 года. Это стало уже третьим повышением за год. «Шоколад начал сильно дорожать с февраля 2022 года из-за курсовой разницы и удорожания логистики, — напоминает Овсянникова. — Но если в прошлом году производители промышленного шоколада поднимали цены раз в четыре–шесть месяцев и мы успевали к этому адаптироваться, то сейчас произошел резкий скачок, такого никогда не было», — жалуется она.

Ранее крупнейший мировой производитель промышленного шоколада и какао-продуктов — швейцарский Barry Callebaut — уже повышал отпускные цены на свою продукцию на 20% с 1 января 2024 года. Тогда компания в письме партнерам связала такой шаг с ростом цен на сырье и упаковку, возросшими транспортными расходами и изменением курса рубля. РБК направил запрос в Barry Callebaut.

Колумбийский производитель какао-продуктов и шоколада, из которого изготавливаются кондитерские изделия, Casa Luker также с января по май 2024 года трижды плавно повышал отпускную цену, сообщил импортер Luker Chocolate — компания «Аскол». С 1 мая стоимость молочного шоколада выросла на 4%, белого — на 48%, темного и горького — на 56% к предыдущему месяцу. Рост цен связан с неблагоприятной погодой в странах Западной Африки, разрывом цепочек поставок, а также с увеличением издержек производства и транспортировки какао, объяснил представитель «Аскол».

Кондитерская фабрика «Алкион» также планирует повысить цены в текущем году, ответил гендиректор Алексей Грачев, но не уточнил насколько. Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев отметил, что в мае будет небольшая коррекция цен — «плюс-минус на 2-3%». «Мы составляем прогноз и делаем некую среднюю цену, так как у нас есть как старые контракты по дешевым ценам, так и по текущему курсу», — уточнил он.

Рост цен на шоколад — один из наиболее серьезных вызовов в этом году, ответили в «Юнилевер Русь». Кроме сырья за последние два года подорожали и логистические услуги. «Но рост себестоимости одной составляющей не означает прямо пропорциональный рост цен на всю продукцию. Нам важно, чтобы потребитель мог приобрести продукт по доступной цене, над чем мы ежедневно работаем», — прокомментировали в пресс-службе.

РБК направил запрос в холдинг «Объединенные кондитеры» (фабрики «Красный Октябрь», кондитерский концерн «Бабаевский», «Рот Фронт» и др.), в кондитерское объединение «Славянка» и на фабрику «Акконд». Российские офисы Mars и Mondelez International, а также Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) отказались от комментариев.

Что происходит с ценами на какао на бирже

Цены на шоколад зависят от закупки производителями какао на бирже, объяснял президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. По его словам, цены выросли из-за неурожая в странах Западной Африки третий год подряд. В этом году из-за плохой погоды пострадал урожай какао-бобов в Кот-д'Ивуаре и Гане — основных поставщиков какао в мире. На эти страны приходится около 60%его производства. Среди других крупных производителей — Индонезия, Нигерия, Камерун, Эквадор и Бразилия.

В конце июня 2023 года цены на какао-бобы выросли до самого высокого уровня за 46 лет, сообщало агентство Reuters: стоимость 1 т какао на Межконтинентальной бирже в Лондоне достигла £2,6 тыс. ($3269) для контрактов с поставкой в сентябре — это стало самой высокой ценой с 1977 года. А по итогам 2023 года на торгах в Лондоне фьючерсы на какао подорожали на 70%, до £3506 за т — это самый большой годовой прирост с 2008 года.

Но уже в январе 2024 года мировая стоимость какао-бобов вновь побила исторический рекорд: цена мартовских фьючерсов на лондонской бирже ICE 31 января достигала £3882 ($4939) за т. В конце марта стоимость какао-бобов впервые в истории превысила $10 тыс. за т по данным ICE Futures (по состоянию на утро 26 марта). А уже 18 апреля бобы вновь установили исторический максимум — £9649 ($12,035 тыс.). Но 3 мая цены обвалились до £7461 ($9358) за т — за неделю майские фьючерсы в Лондоне подешевели на 21% (с £9444 или $11 845). Как сообщил Bloomberg, это произошло потому, что на фоне бурного роста цен на какао в этом году трейдерам необходимо больше денег на оплату маржинальных требований на фьючерсном рынке. Нехватка средств вынуждает их закрывать позиции и откладывать закупки у ведущих производителей.

Впрочем, снижение цены до £7 тыс. не сделает кондитерские изделия дешевле, поскольку за последние полгода они подорожали с £1 тыс. до £10, объясняет Грачев из «Алкион». И прогнозирует, что кондитерские изделия будут постепенно дорожать. Отпускные цены на шоколад могут вырасти в течение года в два раза, предположил Грачев. Текущее снижение цен на сырье отразится только на тех производителях, кто сейчас по каким-то причинам не имеет контрактов и покупает на ближайшее время с поставкой в июне, объяснил Муравьев. Как правило, производители закупают сырье заранее и выставляют среднюю цену. «Например, цены на сырье, которое поставят в августе, в сентябре или в декабре не изменились», — пояснил Муравьев. Цены на тертый какао с поставкой в сентябре-декабре сохраняются на уровне $14-15 тыс. за т — это в три раза дороже, чем в прошлом году ($4,5 тыс. за т).

Сейчас цена биржевых фьючерсов на какао-бобы колеблются около $8 тыс. за т, что на 16% ниже, чем в предыдущем месяце, и на 159% выше, чем в прошлом году, отметил Востриков. Будут ли еще кондитеры повышать себестоимость продукции, зависит от динамики цен на сырье — ключевой компонент для шоколадных фабрик. «В настоящее время есть довольно существенная волатильность биржевых цен на какао-бобы, а доля какао составляет не менее 25% молочного и не менее 60% себестоимости горького шоколада», — уточнил Востриков. Подорожание сырья, которое приобретается за валюту, рост стоимости логистики и других расходов серьезно влияют на себестоимость шоколадных изделий.

Рекордное подорожание шоколадного сырья чревато для массового рынка не только повышением цен, но и ухудшением качества продукции, предупреждает Овсянникова. Производители будут вынуждены уменьшать количество какао и какао-масла в своих изделиях. А ухудшение качества и подорожание могут повлиять на уменьшение спроса. К тому же покупательская способность сейчас снижается, так шоколад становится более элитным продуктом, констатирует собеседница РБК.

Ранее Bloomberg сообщил, что производители шоколада на западных рынках начали сокращать долю какао в своей продукции из-за рекордного подорожания сырья. Рост цен на шоколад может привести к падению спроса, предупреждили аналитики. Потребители уже стали предпочитать шоколад с меньшем содержанием какао, отмечает Грачев.

Поставщики стремятся минимизировать удорожание сырья насколько позволяют ресурсы, чтобы не потерять покупателя, подытожил Востриков. Если торговые сети нивелируют рост входных цен снижением розничной наценки, то изменение цен на полке будет не столь значительным, надеется он.