Патриарх напомнил Путину о не жалевшем врагов Александре Невском

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Ни Церковь, ни народ никогда не осуждали грозные решения, принимаемые во благо страны, — так, князь Александр Невский не жалел врагов, но прославился как святой, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл президенту Владимиру Путину после благодарственного молебна по случаю инаугурации.

«Великой милостью Божьей отмечено наше время, когда во главе государства православный человек, не стесняющийся своей веры. Когда огромное количество россиян видят в главе государства не только успешного политика, но очень доброго, умного, сердечного человека», — сказал патриарх Кирилл.

Однако такое «сочетание доброты и строгости, и принципиальности — та самая слабая точка, которая иногда мешает людям во власти достойно пройти свой жизненный путь», отметил он.

«Потому что существует много коллизий. Глава государства должен принимать иногда судьбоносные и грозные решения. И если не принять такое решение, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и государства. Но эти решения почти всегда связаны в том числе и с жертвами», — сказал патриарх.

Однако подобные решения, принимаемые во благо народа и страны, никогда не осуждались ни Церковью, ни народом, продолжил он. Патриарх Кирилл отметил, что есть много святых, которые возглавляли государство и «мужественно защищали свой народ на поле брани».

«Достаточно вспомнить Святаго благоверного князя Александра Невского, близкого и для вас, и для меня, потому что мы оба из Санкт-Петербурга. Не жалел врагов этот человек, но прославился как святой. Потому что одно дело — защищать страну от врага, а другое дело — крушить направо и налево, вымещая свои фобии или устремляясь к каким-то карьерным интересам», — заявил патриарх Кирилл.

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