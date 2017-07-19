Госзакупкам не хватает конкурентов

Минфин проверил исполнение закона о закупках

Менее 6% закупок госкомпаний проводятся на конкурентной основе, а среди госзаказчиков растет объем закупок у единственного поставщика. Госпредприятия находят все новые способы замаскировать неконкурентные закупки

Министр финансов Антон Силуанов (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Более 94% закупок госкомпаний и госпредприятий осуществляется на неконкурентной основе — к такому выводу пришел Минфин по итогам мониторинга применения 223-ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») за первое полугодие 2017 года. И только 5,8% закупок осуществляется «путем проведения конкурсов и аукционов в соответствии с гражданским законодательством», говорится в докладе ведомства (.pdf).

Объем неконкурентных закупок растет и среди государственных заказчиков: из данных аналогичного мониторинга по 44-ФЗ следует, что за шесть месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года резко — на 35% — вырос объем госзакупок, осуществленных у единственного поставщика. Минфин опубликовал мониторинг госзакупок впервые после того, как ему были переданы полномочия по контролю в этой сфере (прежде такой мониторинг вело Минэкономразвития).

Госкомпании не хотят конкурентных торгов

В первом полугодии 2017 года заказчики по 223-ФЗ заключили договоры на 9 трлн руб., следует из данных ежемесячной отчетности в Единой информационной системе (ЕИС). Сумма контрактов по закупкам у единственного поставщика составила 3,8 трлн руб. (42,5% от общего объема договоров в денежном выражении). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем таких закупок значительно сократился (с 6,7 трлн руб., или почти 60% от общего объема), но это не значит, что ситуация с конкуренцией улучшилась — увеличиваются закупки «иными способами», под которые зачастую маскируются закупки у единственного поставщика, отмечает Минфин.

«Закупки у единственного поставщика составляют 31,6%, закупки с применением «иных способов» — 62,7% от общего объема закупок (по количеству закупок. — РБК)», — приводит Минфин данные за первое полугодие. В прошлом году за этот же период объем закупок у единственного поставщика по 223-ФЗ был выше — 48,4%, следует из доклада. Но его сокращение в этом году характеризуется соразмерным ростом объема закупок, осуществляемых «иными способами», — на 26,3% по сравнению с первым полугодием 2016 года. «Данная тенденция негативным образом отражается на обеспечении прозрачности закупок и добросовестной конкуренции между участниками закупок, создает предпосылки для сговора недобросовестных заказчиков с поставщиками», — подчеркивает в докладе Минфин.

Заказчики по 223-ФЗ применяют уже около 4,8 тыс. способов определения поставщика, но зачастую все сводится к закупкам у единственного поставщика, отмечает ведомство. Количество конкурентных закупок можно увеличить, если создать перечень конкурентных способов осуществления закупок и установить основные требования к проведению закупки указанными способами, считают авторы документа.

По сравнению с первым полугодием 2016 года вырос объем «закрытых» (секретных) закупок (с 308 млрд руб. в прошлом году до 376 млрд руб. в этом) и сократился объем закупок у субъектов малого и среднего бизнеса (с 1,1 трлн до 0,9 трлн руб.). Согласно стратегии развития МСП до 2030 года, госкомпании обязаны постепенно наращивать закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. Но предприниматели неоднократно жаловались на ограничения конкуренции в сфере госзакупок — госкомпании предъявляют необоснованные требования, а процесс добровольной сертификации могут намеренно затягивать в интересах других организаций.

Госзаказчики ищут единственного поставщика

Общий объем контрактов, заключенных по 44-ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»), составил в первом полугодии 2,27 трлн руб., говорится в докладе (.pdf) Минфина. Госзакупки по 44-ФЗ более конкурентны: самым распространенным способом определения поставщика является электронный аукцион (55% от общего объема контрактов в первом полугодии 2017 года).

На втором месте по объему извещений — закупки у единственного поставщика, их доля в денежном выражении в первом полугодии достигла 31,5%, объем вырос на 35% относительно показателя 2016 года (количество самих контрактов сократилось на 2%, отмечает Минфин).

Общий объем контрактов, заключенных с единственным поставщиком в первом полугодии 2017 года, составил 574 млрд руб. (в первом полугодии 2016 года этот показатель составлял 422 млрд руб., в первом полугодии 2015-го — 603 млрд руб.). Увеличение объема таких закупок авторы доклада связывают с ростом закупок по решениям президента России (на 56 млрд руб.), закупок коммунальных услуг (на 26 млрд руб.), энергоснабжения (на 33 млрд руб.).

Рост объема госзакупок у единственного поставщика — негативная тенденция, торги без конкуренции не соответствуют целям, которые ставятся перед 44-ФЗ, указывает профессор Института госслужбы и управления РАНХиГС Людмила Пронина. «Закупка у единственного поставщика значит, что различными способами пытаются привести к одному поставщику, чтобы не было конкуренции. Увеличение доли таких закупок значит, что фактически торги не проводятся и, даже хуже, что коррупционная составляющая здесь по-прежнему сильна», — размышляет Пронина.

В апреле 2017 года правительство передало полномочия в сфере госзакупок от Минэкономразвития Минфину. При госзакупках тратятся деньги бюджета, а значит, регулировать их надо Минфину и, следуя принципу одного окна, ему же отдать регулирование закупок госкомпаний, объяснял логику действий министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов. Минфин сейчас активно ратует за введение казначейского сопровождения закупок, напоминает Пронина, и уже принял ряд поправок, направленных на улучшение управления расходами бюджета на госзакупки.