Больные на день

Онкологических пациентов предлагают не оставлять в стационаре на ночь

В правительстве предложили перераспределять онкологических пациентов из больниц в дневные стационары. Это позволит сэкономить и предоставить медицинскую помощь большему числу людей

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Совет при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере подготовил проект текста поручений в сфере онкологической помощи для Министерства здравоохранения. Из документа следует, что Минздрав должен предложить варианты по переводу онкологических больных из больниц в дневные стационары (клиники, которые оказывают помощь без круглосуточной госпитализации). РБК ознакомился с текстом поручения.

Ранее в материале было указано, что согласно поручению больных будут переводить из больниц в поликлиники. Эта информация не соответствует действительности.

Поручения подготовлены по итогам заседания в правительстве, которое прошло под председательством вице-премьера Ольги Голодец 10 июля и было посвящено вопросам развития медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. Итоговый вариант поручения должна утвердить Голодец. Пресс-секретарь чиновника пообещал ответить РБК в течение двух дней.

По мнению представителей попечительского совета, Минздрав должен создать условия для проведения химиотерапии, лучевой терапии и т.д. в «амбулаторных условиях» (форма оказания помощи приходящим пациентам или на дому).

«В большинстве развитых стран мира химиотерапия, лучевая терапия, малоинвазивные [нетравматичные] вмешательства проводятся в амбулаторных условиях. В России ситуация обстоит иначе. Только около 40% пациентов получают лечение амбулаторно, большинство госпитализируются», — замечает руководитель секции «Медицина и фармацевтика» Совета при правительстве Петр Родионов. Из-за такого подхода сохраняются очереди на койки в больницах и пациенты получают медицинскую помощь несвоевременно, указывает он.

Невелика и территориальная доступность помощи в больницах — в каждом регионе примерно один-два круглосуточных стационара, в которых есть условия для химиотерапии, полагает Родионов. Проведение химиотерапии и лучевой терапии в дневных стационарах позволит освободить больничные койки под тяжелые случаи и сэкономить бюджетные деньги, делает вывод он: средняя стоимость химиотерапии в России в больнице составляет 59,6 тыс. руб., а в условиях дневного стационара — 39,3 тыс. руб. Минздрав активно внедряет лечение в больницах дневного пребывания, заявили РБК в пресс-службе ведомства. «Развитие технологий и лекарств позволяет оказывать медицинскую помощь амбулаторно в тех случаях, когда раньше требовалась госпитализация», — заметили в министерстве. Так, уже не госпитализируются пациенты, которым необходимо только обследование. За шесть лет, с 2010 по 2016 год, число пациентов, получивших медицинскую помощь (не только по онкологическим заболеваниям) в дневных стационарах, увеличилось с 4,4 млн до 8,3 млн человек в год, указали в Минздраве.

Насколько поручение правительства приведет к положительным результатам, зависит от того, какие именно предложения подготовит Минздрав по переводу пациентов, заявил РБК первый замглавы комитета по здравоохранению Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»). «С одной стороны, методы лечения улучшаются. С другой — все-таки онкологические больные слишком часто требуют именно лечения в больнице», — указал он.

Для того чтобы перераспределить онкологических больных из больниц в дневные стационары, необходимо правильно выстроить экономическую мотивацию для медицинских учреждений, заметил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. «Например, рассмотрим дневные стационары. Они открываются либо при больнице, либо при поликлинике. В случае с больницей им выгодно утяжелять диагноз, чтобы переводить пациента сразу на круглосуточное лечение и получать за процедуры больше денег. В России онкологические заболевания выявлены у 3,5 млн людей», — заявила Голодец на совете. Ежегодно онкологию находят у 500 тыс. человек в стране. Почти 16% всех смертей в год в России приходятся на онкологические заболевания.