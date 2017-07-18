Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,66 59,26 EUR Нал. 68,56 67,98 USD Бирж. 59,33 +0,24 EUR Бирж. 68,16 +0,41 USD ЦБ. 59,07 -0,81 EUR ЦБ. 67,62 -0,74 EUR/USD 1,15 +0,00 ММВБ 1959,11 -0,08% РТС 1039,34 -0,47% Brent 48,48 +0,23% DJIA 21629,72 -0,04% Nasdaq 6314,43 +0,03% FTSE 7404,13 +0,35%
Больные на день
Лента новостей
Греф заявил о поддержке создания новой банковской ассоциации 02:47, Финансы СМИ узнали о переходе Кисляка в Совет Федерации после возвращения из США 02:42, Политика Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши от нацистов 01:54, Общество «Газпром-медиа» ответил на сообщение о финансировании «Эха Москвы» из США 01:49, Технологии и медиа Учитель прокомментировал баннер против «Матильды» на футбольном матче 01:18, Общество Умерла скрипачка Майя Глезарова 00:35, Общество Сенатор заявил о попытке России помешать модернизации ядерных сил США 00:15, Общество Российские футболистки впервые выиграли матч на чемпионате Европы 00:14, Спорт «Яндекс.Такси» вернет пользователям 10% за поездки 00:00, Технологии и медиа США сняли запрет на провоз ноутбуков на рейсах с Ближнего Востока 17 июл, 23:52, Общество Бывший чеченский бизнесмен рассказал о пытках в мэрии Грозного 17 июл, 23:46, Политика ФСБ заявила о «километровых очередях» на въезде в Крым с Украины 17 июл, 23:17, Общество Украинский суд арестовал заподозренного в связи с ИГ россиянина 17 июл, 22:37, Общество Оппозиция Венесуэлы призвала к общенациональной суточной забастовке 17 июл, 22:26, Политика Лоббистский передел: почему восемь крупнейших банков решили выйти из АРБ 17 июл, 22:22, Финансы Сбербанк разошлет СМС клиентам через собственного мобильного оператора 17 июл, 22:10, Бизнес В США пять человек пострадали при аварии беспилотного автомобиля Tesla 17 июл, 21:57, Общество Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион за €599 тыс. 17 июл, 21:54, Общество Глава Petropavlovsk уволился после усиления «Реновы» в совете директоров 17 июл, 21:31, Бизнес Туроператоры назвали погоду причиной снижения спроса на курорты в России 17 июл, 21:29, Бизнес Дума отложила поправку об упрощенном получении гражданства жителями СНГ 17 июл, 21:20, Политика Экс-генералу МВД дали 7 лет колонии за хищение денег под видом премий 17 июл, 21:16, Общество ЦБ назвал «жарким» спор между банками и Ассоциацией российских банков 17 июл, 21:06, Финансы Глава Федерации еврейских общин осудил запрет книги «Насильно крещенные» 17 июл, 21:03, Общество В Минске госпитализировали вокалиста Depeche Mode Дейва Гаана 17 июл, 20:48, Общество Власти предсказали рост самогоноварения из-за ограничения продаж алкоголя 17 июл, 20:25, Общество Верховный суд отказался отменять ликвидацию «Свидетелей Иеговы» 17 июл, 20:22, Общество «Спартак» потерял основного игрока перед дерби с «Динамо» 17 июл, 20:18, Спорт
Больные на день
Газета № 125 (2622) (1807) Общество, 17 июл, 14:32
0
Больные на день
Онкологических пациентов предлагают не оставлять в стационаре на ночь
В правительстве предложили перераспределять онкологических пациентов из больниц в дневные стационары. Это позволит сэкономить и предоставить медицинскую помощь большему числу людей
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Совет при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере подготовил проект текста поручений в сфере онкологической помощи для Министерства здравоохранения. Из документа следует, что Минздрав должен предложить варианты по переводу онкологических больных из больниц в дневные стационары (клиники, которые оказывают помощь без круглосуточной госпитализации). РБК ознакомился с текстом поручения.

Ранее в материале было указано, что согласно поручению больных будут переводить из больниц в поликлиники. Эта информация не соответствует действительности.

Поручения подготовлены по итогам заседания в правительстве, которое прошло под председательством вице-премьера Ольги Голодец 10 июля и было посвящено вопросам развития медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. Итоговый вариант поручения должна утвердить Голодец. Пресс-секретарь чиновника пообещал ответить РБК в течение двух дней.

По мнению представителей попечительского совета, Минздрав должен создать условия для проведения химиотерапии, лучевой терапии и т.д. в «амбулаторных условиях» (форма оказания помощи приходящим пациентам или на дому).

«В большинстве развитых стран мира химиотерапия, лучевая терапия, малоинвазивные [нетравматичные] вмешательства проводятся в амбулаторных условиях. В России ситуация обстоит иначе. Только около 40% пациентов получают лечение амбулаторно, большинство госпитализируются», — замечает руководитель секции «Медицина и фармацевтика» Совета при правительстве Петр Родионов. Из-за такого подхода сохраняются очереди на койки в больницах и пациенты получают медицинскую помощь несвоевременно, указывает он.

Невелика и территориальная доступность помощи в больницах — в каждом регионе примерно один-два круглосуточных стационара, в которых есть условия для химиотерапии, полагает Родионов. Проведение химиотерапии и лучевой терапии в дневных стационарах позволит освободить больничные койки под тяжелые случаи и сэкономить бюджетные деньги, делает вывод он: средняя стоимость химиотерапии в России в больнице составляет 59,6 тыс. руб., а в условиях дневного стационара — 39,3 тыс. руб. Минздрав активно внедряет лечение в больницах дневного пребывания, заявили РБК в пресс-службе ведомства. «Развитие технологий и лекарств позволяет оказывать медицинскую помощь амбулаторно в тех случаях, когда раньше требовалась госпитализация», — заметили в министерстве. Так, уже не госпитализируются пациенты, которым необходимо только обследование. За шесть лет, с 2010 по 2016 год, число пациентов, получивших медицинскую помощь (не только по онкологическим заболеваниям) в дневных стационарах, увеличилось с 4,4 млн до 8,3 млн человек в год, указали в Минздраве.

Насколько поручение правительства приведет к положительным результатам, зависит от того, какие именно предложения подготовит Минздрав по переводу пациентов, заявил РБК первый замглавы комитета по здравоохранению Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»). «С одной стороны, методы лечения улучшаются. С другой — все-таки онкологические больные слишком часто требуют именно лечения в больнице», — указал он.

Для того чтобы перераспределить онкологических больных из больниц в дневные стационары, необходимо правильно выстроить экономическую мотивацию для медицинских учреждений, заметил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. «Например, рассмотрим дневные стационары. Они открываются либо при больнице, либо при поликлинике. В случае с больницей им выгодно утяжелять диагноз, чтобы переводить пациента сразу на круглосуточное лечение и получать за процедуры больше денег. В России онкологические заболевания выявлены у 3,5 млн людей», — заявила Голодец на совете. Ежегодно онкологию находят у 500 тыс. человек в стране. Почти 16% всех смертей в год в России приходятся на онкологические заболевания.

Авторы: Полина Звездина, Анна Коваленко.
Теги: правительство , Минздрав , онкология
Материалы по теме
Правительство поручило Минздраву разобраться с обезболиванием в онкологии Общество
Голодец рассказала о 3,5 млн онкобольных россиян Политика
Голодец предложила «бюджетное правило» для защиты социальных расходов Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав