Трамп везет в Варшаву газ

Зачем президент США едет в Польшу

Перед саммитом G20 в Гамбурге Дональд Трамп заедет в Варшаву, где предложит странам Центральной Европы расширить закупки американского СПГ, который становится все более серьезным конкурентом продукции «Газпрома»

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Президент США Дональд Трамп 5 июля отправляется в свое второе за полгода зарубежное турне. Ключевым его моментом станет участие Трампа в саммите G20 в немецком Гамбурге 7–8 июля. Президент также проведет там отдельные встречи с мировыми лидерами: должны состояться и его первая встреча с Владимиром Путиным, и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В Гамбург Трамп прибудет из Варшавы, где 6 июля проведет встречу с польским президентом Анджеем Дудой и главами 11 других стран Центральной и Восточной Европы на саммите «Инициативы трех морей» — новом переговорном формате восточных стран Европейского союза.

Польша станет седьмой страной, которую посетит Трамп за время президентства: в мае он побывал в Саудовской Аравии, Израиле, Палестинской автономии, Италии, Ватикане и Бельгии. В Париже его ждут 14 июля на торжествах по случаю Дня взятия Бастилии, визит в Лондон предварительно запланирован на октябрь.

Поставив Польшу впереди ключевых европейских союзников — Великобритании, Германии и Франции, Трамп повторяет решение Джорджа Буша-младшего, который в июне 2001 года тоже начал первое европейское турне с Варшавы и лишь затем посетил столицы ведущих стран ЕС.

Заграница им поможет

Цель Трампа на переговорах с лидерами стран, прежде в подавляющем большинстве входивших в советскую зону влияния, — развитие союзнических отношений, культурных связей, обсуждение проблем терроризма, торговли, энергетики и экологии, наконец, выработка общего подхода к политике России, сообщил ​советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер. На саммите «Инициативы трех морей» Трамп, по словам Макмастера, будет говорить о развитии сотрудничества в области инфраструктуры и энергетики. В первую очередь, отмечает советник президента, речь пойдет о расширении поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Польшу.

Как ранее говорила исполняющая обязанности спецпосланника и координатора по вопросам энергетических ресурсов Госдепартамента США Мэри Уорлик, энергетическая безопасность в Европе является одним из основных приоритетов для Вашингтона, поскольку многие страны ЕС зависят от одного поставщика — России. По данным Уорлик, 45% газа в 2015 году Европа импортировала из России, у 13 европейских стран в том же году поставки российского газа составили 75% от общего объема.

В начале июня польский терминал СПГ в Свиноуйсьце принял первый американский танкер-газовоз Clean Ocean. Он может вместить до 162 тыс. куб. м СПГ, что соответствует объему около 95 млн куб. м после регазификации. Максимальный объем переработки сжиженного газа на польском терминале составляет 5 млрд куб. м в год.

Что представляют собой «Инициативы трех морей» Саммит «Инициативы трех морей» является продолжением инициативы, предложенной на встрече лидеров 12 стран ЕС в августе 2016 года в хорватском Дубровнике. В нем участвуют страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва), Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия), Восточных Балкан (Болгария, Румыния), а также Словения, Хорватия и Австрия. Организатором союза выступило руководство Польши и Хорватии. В декларации учредительной встречи акцент ставился на укреплении сотрудничества в области энергетики, транспорта и цифровой экономики. «Адриатика, Балтика и Черноморье — это жизненные артерии Европы. Наш регион представляет 28% территории ЕС, 22% населения, но лишь 10% ВВП. Для развития региона требуется еще около €50 млрд инвестиций», — заявила тогда президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

По данным статистического ежегодника BP, потребление газа в Польше в 2016 году достигло 17,3 млрд куб. м. То есть одна американская поставка обеспечит около 0,5% годовых потребностей страны. Две нитки проходящего поблизости газопровода «Северный поток» способны пропускать из России в Германию и далее вглубь Европы до 55 млрд куб. м ежегодно.

При этом именно страны Центральной и Восточной Европы сильнее всего зависят от российского газа. В Польшу Россия в прошлом году поставила, по данным BP, 10,2 млрд куб. м газа (по данным «Газпрома», даже больше — почти 11,1 млрд куб. м).

В среднем зависимость 12 стран — участниц саммита «Инициативы трех морей» от российского газа составляет 50–60%. В Румынии российские поставки занимают около 14% от объемов потребления, в Болгарии и Эстонии этот показатель достигает 100%.

Польский дипломатический источник журнала Foreign Policy пояснил, что диверсификация импорта является приоритетным направлением энергетической политики для всей Восточной Европы: страны опасаются попыток Москвы использовать поставки как инструмент давления. «Проход первого американского танкера — это важный рубеж. России придется пересмотреть свою стратегию и тактику, признав США новой влиятельной силой на европейском газовом рынке», — подчеркнул собеседник издания.

Российские аналитики внимательно отслеживают коммерческие вопросы, которые будут обсуждаться в эти дни в Польше во время визита Трампа, сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фактор конкуренции

В понедельник агентство Reuters сообщало, что в ходе визита в Варшаву Трамп планирует согласовать упрощение поставок американского СПГ в Восточную Европу, используя это как «политический инструмент» в противостоянии с Москвой.

По мнению руководителя программы Московского центра Карнеги Андрея Колесникова, повышенное внимание новой американской администрации к Польше имеет целью не столько помочь ей и соседям справиться с энергетической зависимостью от Москвы, сколько сформировать с ними союз в обход западноевропейских лидеров ЕС. Недоверию, непониманию и критике со стороны либералов Западной Европы Трамп намерен противопоставить дружбу с «новыми» странами ЕС, уверен Колесников. Во многих из них правительство возглавляют правые популисты, которые сами находятся в напряженных отношениях с Брюсселем. В первую очередь это Польша и Венгрия, над которыми нависает угроза европейских санкций из-за «антидемократической» политики властей.

В Кремле с вниманием относятся к новостям, которые поступают из Восточной Европы, с учетом предстоящей в Гамбурге встречи президентов России и США, сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Мнение о том, что своим визитом Трамп пытается получить влияние на восточный блок, Песков назвал «политологическим упражнением».

​На данный момент, как следует из ежегодника BP, Соединенные Штаты по-прежнему являются чистым импортером природного газа. При этом самообеспеченность страны топливом постепенно растет: в 2016 году производство газа в США составило 96% от объемов потребления, десять лет назад показатель достигал лишь 85%.

Экспорт СПГ из США, согласно официальным данным, долгие годы находился на уровне ниже 100 млн куб. м в месяц (в природном эквиваленте), но весной 2016 года начался резкий рост продаж. Он был вызван снятием запрета на экспорт энергоресурсов, после чего в апреле 2016 года американские компании начали поставки СПГ в Европу.

Достигнув к августу почти 800 млн куб. м ежемесячного экспорта, осенью объемы поставок обвалились, но зимой вновь стали расти. В апреле 2017 года США продали за рубеж в сжиженной форме 1,4 млрд куб. м газа.

Однако даже в переложении на годовые объемы продаж возросший американский экспорт по-прежнему занимает лишь 2–3% мировой торговли СПГ: в 2016 году объем этого рынка достиг 347 млрд куб. м. Как отмечается в исследовании The Wall Street Journal, главное достоинство американского газа — он создает конкуренцию, «экспортируя» за собой низкие цены.

По мнению экспертов аналитического агентства Platts, поставки СПГ на терминал в Свиноуйсьце из Катара, Норвегии, а теперь и США пригодятся польскому контрагенту «Газпрома» — компании PGNiG для укрепления переговорной позиции по цене перед продлением контракта, истекающего в 2022 году.

В то же время​ Platts прогнозирует перенасыщение мирового рынка СПГ в 2017 году, поэтому прибытие танкеров из Луизианы в Польшу, а потом и в Нидерланды может и не означать старта мощного потока американского сжиженного газа в Европу.​