0

Туроператоры отметили рост спроса на отдых в Якутии вопреки морозам

Сюжет
Радио РБК
Туроператоры и гиды отмечают рост спроса на отдых в Якутии, несмотря на сильные морозы. По их словам, туристов привлекают виды развлечений, связанные с экстремальным холодом, а также фиксированная стоимость авиабилетов
Фото: Вадим Скрябин / ТАСС
Спрос на отдых в Якутии вырос на 15–20%, заявил в эфире Радио РБК основатель и гендиректор компании Adventure Guide Алексей Юдин.

«У нас растут продажи в этом сезоне однозначно, но я не могу сказать, что в разы. На проценты, но и покупают, и спрашивают Якутию больше. Действительно, там доступен ряд экстремальных развлечений: например, в Якутии, в Оймяконе, можно заморозить водку, сделать якутский чупа-чупс вокруг огурца, ее заморозить на палочке и, например, погрызть. Или можно разбить кочан капусты — уронить на землю замерзший, и он разбивается, как стеклянный шар с таким же звоном. Или бананом забить гвоздь в дерево. Люди приезжают снимать контент и выкладывают это в соцсети», — рассказал он.

Рост интереса к региону подтверждают и местные гиды. Например, гид Тумэн отметил увеличение числа иностранных туристов. По его словам, в начале декабря к нему обратились четыре туриста из Индии, в конце месяца — две туристки из Малайзии. Также он рассказал, что республику посещали гости из Южной Кореи, Китая, Великобритании, Чехии, Бельгии и Австралии. Большинство туров было забронировано на первые две недели января, отметил гид.

Гендиректор туроператора «ИнЯкутия» Михаил Местников считает, что для привлечения туристов сработали соцсети — например, видео, где кипяток на морозе мгновенно превращается в пар. Однако директор по развитию компании «Я-Туроператор» Виктор Куликов называет ключевым фактором роста не тренды в соцсетях, а введение «Аэрофлотом» в прошлом году плоских тарифов на перелеты, когда цена билета не зависит от сезона.

«Сахалин, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский — стоимость билетов была в разные годы от 19 тыс. [руб.], ну даже от 21 было, до 26–27, туда-обратно с багажом. А в Якутск — всегда 40, 50, 60 [тыс. руб.]. Прямо значительно дороже. И вот это и было основной причиной сдерживающей. А когда его сравняли — понеслось», — пояснил Куликов.

В декабре 2025 года в Якутии, по данным Гидрометцентра, была зафиксирована самая низкая температура воздуха за прошедшие сутки на Земле. В якутском Покровске мороз достиг минус 51,7 градуса. В Оленкенском районе республики на метеостанции Сухана температура воздуха составила минус 49,4 градуса, а в селе Крест-Хальджай — минус 48,7 градуса.

