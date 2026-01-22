 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Фон дер Ляйен в четвертый раз за полгода избежала вотума недоверия

Предложение внесли крайне правые депутаты из-за соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР: парламентарии увидели в нем риск появления недобросовестной конкуренции. Инициативу поддержали менее четверти голосовавших
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен избежала очередного вотума недоверия в Европарламенте — четвертого за чуть более чем шесть месяцев — и сохранила пост, передает Bloomberg

Процедура объявления вотума недоверия была инициирована крайне правыми депутатами из группы «Патриоты за Европу». Поводом стало недавнее заключение торгового соглашения со странами МЕРКОСУР (экономический блок государств Южной Америки). По мнению парламентариев, из-за этого соглашения европейские фермеры могут столкнуться с недобросовестной конкуренцией.

Не поддержали это решение только 165 из 720 депутатов Европарламента. Фон дер Ляйен отсутствовала на заседании, поскольку готовилась к участию в экстренном саммите лидеров ЕС в Брюсселе, посвященном обсуждению сложных отношений союза с Соединенными Штатами, поясняет Bloomberg.

Фон дер Ляйен столкнулась с четвертой попыткой объявить ей вотум недоверия почти за полгода. И, хотя инициатива была отклонена, днем ранее, 21 января, европейские законодатели решили направить соглашение с МЕРКОСУР в Европейский суд для получения юридического заключения о том, как комиссия завершила оформление этой сделки. Этот шаг может отложить реализацию соглашения о свободной торговле, уточняет издание.

Историческое соглашение о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР было заключено в середине января. Подписание состоялось на фоне протестов фермеров. Аграрии опасаются, что сделка может привести к росту импорта более дешевых продуктов и усилению конкуренции. Противодействие соглашению оказали Франция и Польша, хотя большинство стран Евросоюза поддержали его.

МЕРКОСУР — это крупнейшее интеграционное объединение в Южной Америке, которое представляет общий рынок шести стран региона. Включает Аргентину, Боливию, Бразилию, Венесуэлу (членство приостановлено в 2016 году), Парагвай и Уругвай. Этот торговый блок покрывает территорию примерно 14,8 млн кв. км и объединяет более 295 млн человек.

Первая за полгода попытка объявить Фон дер Ляйен вотум недоверия была предпринята в середине июля: тогда инициативу выдвинул ультраправый депутат от румынской партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Георге Пиперя в связи с коррупционным скандалом времен пандемии, в котором оказалась замешана фон дер Ляйен.

В октябре главе ЕК грозило сразу два вотума недоверия в Европарламенте. Они были внесены группами «Патриоты за Европу» и «Левые». Первая обвиняла фон дер Ляйен в провальной миграционной политике, непрозрачной деятельности и невыгодной для Евросоюза «Зеленой сделке». Вторая же, напротив, считала, что фон дер Ляйен замедляет продвижение зеленого энергетического перехода, и упрекала главу ЕК в слишком мягком подходе к Израилю в контексте войны в секторе Газа.

Кроме того, обе партии обвинили фон дер Ляйен в заключении невыгодной торговой сделки с США. По мнению депутатов, общение с американцами было непрозрачным, а обязательства Еврокомиссии оказались «расплывчатыми и двусмысленными».

