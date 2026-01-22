 Перейти к основному контенту
Авербух считает, что у Гуменника есть шанс на медаль Олимпиады

Авербух о Гуменнике перед Олимпиадой: «Есть шанс быть в призовой тройке»
Он считает, что при условии чистых прокатов у российского фигуриста есть все шансы побороться за место в тройке призеров
Илья Авербух
Илья Авербух (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух заявил «РИА Новости», что фигурист Петр Гуменник в отличной форме подходит к старту зимних Олимпийских игр в Италии. Такую оценку он дал по итогам всероссийских соревнований памяти Петра Грушмана.

На турнире в Санкт-Петербурге Гуменник одержал победу, установив новый национальный рекорд. По сумме двух программ фигурист получил 326,49 балла — это результат выше рекорда России (314,54), который принадлежал ему же.

«Любой хороший прокат вселяет дополнительные силы и мотивацию. <...> Он в хорошей форме подходит к Олимпийским играм. <...> Безусловно, у Петра при чистых прокатах есть шанс быть в призовой тройке», — заявил Авербух.

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. Помимо Гуменника, на Игры в Италии поедет Аделия Петросян.

Екатерина Халимовская
фигурное катание Илья Авербух Петр Гуменник
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
