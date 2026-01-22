Авербух считает, что у Гуменника есть шанс на медаль Олимпиады
Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух заявил «РИА Новости», что фигурист Петр Гуменник в отличной форме подходит к старту зимних Олимпийских игр в Италии. Такую оценку он дал по итогам всероссийских соревнований памяти Петра Грушмана.
На турнире в Санкт-Петербурге Гуменник одержал победу, установив новый национальный рекорд. По сумме двух программ фигурист получил 326,49 балла — это результат выше рекорда России (314,54), который принадлежал ему же.
«Любой хороший прокат вселяет дополнительные силы и мотивацию. <...> Он в хорошей форме подходит к Олимпийским играм. <...> Безусловно, у Петра при чистых прокатах есть шанс быть в призовой тройке», — заявил Авербух.
Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. Помимо Гуменника, на Игры в Италии поедет Аделия Петросян.
