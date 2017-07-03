Арктическое отступление

Правительство задумалось о сокращении расходов на развитие территории

Правительство может в очередной раз сократить расходы на госпрограмму по развитию Арктики. На последнем совещании под руководством Дмитрия Медведева было предложено выделить на эти нужды лишь 12 млрд руб., в 17 раз меньше изначально запланированной суммы

Российская военная база «Арктический трилистник» (Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ / ТАСС)

Стратегическая госпрограмма по развитию Арктики, создание которой курирует Минэкономразвития, задумывалась как масштабный проект развития региона. Ведомство просило выделить на ее реализацию до 2020 года 209 млрд руб., говорил в конце января заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский. Но, как писал в мае РБК, по итогам ряда совещаний с участием вице-премьера Дмитрия Рогозина (курирует вопросы развития Арктики), ​ расходы сократили вчетверо, до 50,9 млрд руб.

Однако, как стало известно РБК, по итогам еще двух совещаний — выездного заседания госкомиссии по развитию Арктики в порту Сабетта на Ямале 14 июня и последовавшего за ним совещания под руководством премьера Дмитрия Медведева 16 июня — сумму расходов на развитие Арктики решили сократить еще больше, до 12 млрд руб. Об этом РБК ​рассказали два участника обоих совещаний. Один из них пояснил, что такая цифра следует из последней редакции программы, разосланной на этой неделе ​в профильные ведомства для согласования. Оба собеседника ожидают, что правительство утвердит программу до конца лета.

Больше половины урезанной программы — 7 млрд из 12 млрд руб. — будет израсходовано на проектирование и строительство ледостойкой дрейфующей платформы «Северный полюс» для «Росгидромета», подконтрольного Минприроды, сказал один из собеседников РБК. Эта платформа предназначена для полярных исследований, в том числе в области метеорологии и движения льдов.

До сих пор подобные исследования полярники проводили, дрейфуя на льдине в течение нескольких месяцев, но из-за глобального потепления в последнее время стало все сложнее находить прочные льдины, на которых безопасно размещать людей и дорогостоящее оборудование, сказал РБК источник в Минприроды. С появлением новой платформы приостановленные исследования можно будет возобновить в условиях, безопасных для ученых и техники, добавил он. Создание ледостойкой платформы для научной работы в Арктике потребует не менее 6 млрд руб., говорил 18 мая министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. По его словам, Минприроды ищет российскую компанию, которая возьмется за проект.

Еще 25% программы (3 млрд руб.) решено направить на модернизацию Жатайской верфи в Якутии на реке Лене для строительства новых и ремонта изношенных судов речного флота. Этот флот используется в том числе для перевозки грузов в рамках северного завоза, а верфь принадлежит Ленскому речному пароходству. Общая сумма проекта оценивается в 5,5 млрд руб., сказал в среду, 28 июня, зампред правительства Якутии Алексей Стручков. Но он рассчитывает, что из федерального бюджета будет выделена даже бóльшая сумма, чем предусмотрено арктической программой, — 4,1 млрд руб. (оставшиеся 1,4 млрд руб. выделят из регионального бюджета и внебюджетных средств). В этом году проект пройдет Главгосэкспертизу, и с 2018 года Якутия за счет своих средств начнет реализацию, добавил он (цитата по ТАСС). Госфинансирование модернизации этой верфи может быть увеличено до 4,1 млрд руб., если региональные власти предоставят обоснование и оно устроит профильные федеральные ведомства — Минэкономразвития и Минфин, сказал один из собеседников РБК, близких к госкомиссии по Арктике.

Еще 1 млрд руб. планируется предоставить Росгвардии на мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности в Арктике, рассказал РБК один из членов госкомиссии по Арктике и подтвердил другой участник совещания.

Остальные статьи расходов урезанной программы выглядят значительно скромнее. Курчатовскому институту планируется выделить 300 млн руб. на подъем со дна и ликвидацию затонувших объектов с радиоактивными отходами в Арктике, включая якорные отсеки судов. Минстрой получит 200 млн руб. на «исследования вечномерзлых грунтов в условиях хозяйствования». По словам одного из собеседников РБК, эти исследования необходимы, чтобы понимать, как возводить жилые и промышленные постройки в Арктике на сваях, как долго простоит здание и что делать для его ремонта, если грунты начнут подтапливаться. Остальные средства будут распределены среди разных ведомств: например, Минэкономразвития получит около 300 млн руб. на исследовательские и экономические программы, утверждают источники РБК. ​

Самые крупные и дорогостоящие проекты — такие, как атомный ледокол «Лидер» стоимостью примерно 80 млрд руб. или природоохранные и исследовательские суда для арктического шельфа, строительство которых было согласовано в прежней версии арктической программы, — так и не получили пока бюджетных средств и не попали в текущую редакцию программы развития Арктики. «Мы не теряем надежды отстоять финансирование на строительство этих судов и отправили в правительство и Минэкономразвития письма с соответствующим обоснованием. В случае если суда вернут в программу, ее размер может вырасти с текущих 12 млрд еще на 3,1 млрд руб. Текущие суда уже пришли в ветхое состояние и нуждаются в замене», — рассказал РБК источник в Минприроды.​

На пресс-конференции в Пекине в середине мая президент Владимир Путин сказал, отвечая на вопрос РБК, что часть проектов в Арктике приходится переносить из-за недостатка бюджетного финансирования. «Бюджетных денег никогда ни на что не хватает, но бюджетное финансирование не панацея от всех бед, не является главным инструментом экономического развития», — подчеркнул он, добавив, что некоторые проекты в Арктике могут быть «сдвинуты чуть-чуть вправо».

Зато на военные цели в Арктике для Минобороны планируется выделить 34 млрд руб., рассказал РБК один из участников совещания по Арктике. По его словам, конкретные проекты называть нельзя из-за статуса секретности.

«Работа над бюджетом в самом разгаре, поэтому комментировать отдельные статьи пока рано», — сказала РБК пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. По словам представителя Минэкономразвития Елены Лашкиной, правительство должно принять решение по проекту госпрограммы по развитию Арктики во второй половине 2017 года. «Пока конкретных решений нет. Минэкономразвития ведет совместную работу с федеральными органами исполнительной власти по внесению изменений в госпрограмму», — ответила она, отказавшись комментировать детали.

Представители аппарата вице-премьера Дмитрия Рогозина​, а также Минэнерго и Минприроды от комментариев отказались. Представители Минпромторга, Росгвардии и Минобороны не ответили на запросы РБК. Представитель Минфина обещал ответить позже.