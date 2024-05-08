Гонконгский поставщик Renault подал иск о банкротстве «Москвича»

Гонконгская Silver Basis подала заявление в арбитражный суд Москвы о признании завода «Москвич» банкротом. Обстоятельства банкротства завода отсутствуют, а иск — «манипуляция общественным мнением», говорят в «Москвиче» и на КАМАЗе

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Арбитражный суд Москвы 3 мая зарегистрировал иск о банкротстве от гонконгской компании Silver Basis Investment Development Company в адрес АО «Московский автомобильный завод «Москвич», следует из картотеки дел.

В чем суть претензий

Silver Basis и «Рено Россия» (в АО «МАЗ «Москвич» завод был переименован в июне 2022 года) в 2020 году заключили договор о разработке и поставке оснастки для изготовления комплектующих для автомобилей Renault. Оснастка подлежала передаче подрядчику, фирме «АД Пластик Тольятти», чтобы та изготовила конкретные детали для производства АвтоВАЗа, — до 2022 года мажоритарным акционером был французский концерн Renault и предприятие собирало у себя на конвейере, в частности, автомобили Renault Logan второго поколения. Оснастка, согласно судебным документам, в январе 2022 года была поставлена на АвтоВАЗ, а в марте был подписан итоговый акт о ее работоспособности. Дебют новых моделей Logan и Sandero в России был запланирован на весну-лето 2022 года. Но после ухода Renault из России проект не состоялся, а производство машин Renault в стране было остановлено.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2021 году Logan занимал 13-ю строчку по продажам в России среди всех моделей (29,8 тыс. проданных автомобилей), Sandero — 17-ю строчку (22,4 тыс. автомобилей). Всего в 2021 году россияне купили 1,67 млн легковых машин и LCV, по данным АЕБ.

Но заказчик заплатил по договору только часть суммы: около €383 тыс. из €2,866 млн, следует из иска о банкротстве, с содержанием которого ознакомился РБК. Оплаты прошли в 2020–2021 годах. Следующий платеж был запланирован на август 2021 года, но средства не поступили и до конца года. При этом в марте 2022 года покупатель попросил или перенести итоговый платеж по договору на июль того же года, или разбить платеж на равные части: 50% cуммы — оплатить в мае, остаток — в июле 2022 года. Silver Basis согласилась на второй вариант, но деньги вновь не поступили, говорится в заявлении.

В августе 2023 года кредитор обратился в суд с иском о взыскании задолженности с «Москвича» как правопреемника «Рено Россия». В ноябре Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск и обязал «Москвич» выплатить €2,475 млн долга и €124 тыс. неустойки. В апелляционной инстанции решение было поддержано.

Позиция «Москвича»

«Москвич» был не согласен с решениями судебных инстанций. Производитель аргументировал свою позицию тем, что для оплаты поставки отсутствуют основания, так как в суд «не представлено доказательств совместного подписания сторонами документов TOP RO/CAPRO, а представленный акт приема-передачи техдокументации не подписан со стороны ответчика», следует из аргументов завода, изложенных в кассационной жалобе (копия есть у РБК). «Москвич» не согласился, что Silver Basis доказала поставку оснастки, так как на акте ее работоспособности отсутствует дата, а подпись поставил неуполномоченный на это сотрудник Андрей Евтеев. Silver Basis, в свою очередь, настаивает, что Евтеев — это один из руководителей проекта, он был представлен в марте 2019 года как главный менеджер (руководитель направления «Литье пластмасс под давлением») и состоял в копии всех переписок по проекту.

«Москвич» указывает, что при рассмотрении спора в рамках смешанного договора, содержащего как поставочную, так и подрядную часть, «подлежит установлению не только факт поставки, но и факт того, что оборудование фактически соответствует тому, что было заказано».

Также «Москвич» ссылался на санкции Минфина США, но суд счел, что они не имеют отношения к делу, так как «были введены уже после поставки и испытаний оснастки и на момент их введения ответчик должен был погасить долг перед истцом». «Москвич» вместе с рядом других автопроизводителей попал под санкции в сентябре 2023 года.

В конце апреля московский завод подал кассационную жалобу и добился от суда приостановки взыскания задолженности до принятия решения по ней. «Ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта суда первой инстанции мотивировано затруднительностью поворота исполнения судебного акта, поскольку истец является иностранной организацией, не имеет на территории Российской Федерации филиалов, представительств и какого-либо имущества, счета в российских банках не открыты, действия по возврату исполненного судебного акта должны будут производиться на территории иностранного государства и по правилам, установленным соответствующим государством», — отмечается в решении суда.

«Silver Basis выдала нам доверенность, которая дает «Москвичу» возможность оплатить сумму в рублях на счет нашего адвокатского бюро», — парирует Рачков.

По поводу иска о банкротстве «Москвич» ранее отмечал, что для банкротства предприятия отсутствуют обстоятельства. Завод считает действия представителей иностранного контрагента недобросовестными и нацеленными на подрыв деловой репутации и создание ложного представления о несостоятельности предприятия, а не на урегулирование спора.

В «Москвиче» пояснили РБК, что данный спор относится к периоду деятельности французской Renault в России. Весной 2022 года компания покинула территорию России, прекратив деятельность. Претензии гонконгской компании непосредственно к «Москвичу» там назвали манипуляцией общественным мнением. «МАЗ «Москвич» имеет устойчивое финансовое положение, и никаких оснований для его банкротства не имеется», — утверждают в пресс-службе. Из картотеки следует, что «Москвич» подал ходатайство о возвращении иска о банкротстве.

На КАМАЗе (технологический партнер «Москвича») сообщили, что не могут комментировать судебный процесс между Silver Basis и АО «МАЗ «Москвич», так как не являются стороной процесса. Но отметили, что в настоящее время завод «Москвич» выполняет все требования перед своими партнерами и все обязательства по закону. Претензии гонконгской компании непосредственно к «Москвичу», включая попытку заявления о банкротстве «Москвича», являются манипуляцией общественным мнением и не имеют обоснований. МАЗ «Москвич» имеет устойчивое финансовое положение и никаких оснований для его банкротства не имеется, также добавили в пресс-службе российского производителя.

Позиция АвтоВАЗа

АвтоВАЗ, который присоединился к разбирательству в третьей инстанции (в конце апреля подал кассационную жалобу, ее копия есть у РБК), также отмечает, что в конечном итоге должно было быть подписано 12 технических актов по итогам поставки оснастки. Компания вслед за «Москвичом» просит суд отменить предыдущие решения, отмечая, что они «порождают обязанность перед «Москвичом» оплатить ему стоимость оборудования».

«При доброкачественных условиях хозяйственной деятельности АвтоВАЗ не допустил бы приобретения оборудования с недостаточным документарным обеспечением. Суды не выяснили, находится ли во владении фактических получателей оснастка, а между тем эти обстоятельства могли бы быть установлены путем привлечения АвтоВАЗа к участию в деле и назначения исследования, направленного на оценку факта поставки», — говорится в жалобе производителя.

Компания также утверждает, что важной составляющей оснастки является техническая документация в полном объеме. «Истцом не представлено подтверждение передачи паспорта оснастки… Вместе с тем именно он в совокупности с 2D- и 3D-чертежами является тем необходимым документарным обеспечением, с которого начинается инвентаризация оборудования, подлежащего приобретению», — пишет компания в жалобе.

В пресс-службе АвтоВАЗа отказались комментировать зарегистрированный иск о банкротстве.

РБК также направил запрос в правительство Москвы.